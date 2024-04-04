Нейробиолог рассказал об особенностях поведения подростков

По мнению учёных, на поведение подростков влияют три взаимосвязанных процесса развития их мозга. И повлиять на это никак нельзя.

© Ferra.ru

Самый сложный отдел мозга, особенно у человека, — префронтальные корковые структуры. Эта область отвечает за мыслительные процессы высшего порядка и исполнительные функции, она помогает планировать, взвешивать поступающую информацию, принимать решения. Основной период развития этой части мозга происходит в подростковом возрасте и около 20 лет.

Миндалевидное тело вместе с другими структурами височной доли мозга играет важную роль в подростковом возрасте. Эти области развиваются раньше остальных. Они связаны с эмоциями и немедленной реакцией на раздражители.

В подростковом возрасте люди более склонны реагировать импульсивно, так как подкорковые структуры (миндалевидное тело) у них уже «созрели», а префронтальная кора всё ещё развивается.

© aabejon via Getty Images

Одна из гипотез учёных заключается в том, что в мозге подростков меньше ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), которая является тормозным передатчиком. Также специалисты полагают, что у них в мозге по сравнению с мозгом взрослых другие уровни модулирующих нейротрансмиттеров или же они выполняют иные функции.

В ходе экспериментов на животных эксперты заметили, что если они в подростковом возрасте чего-то начали бояться, то «погасить» эти воспоминания уже гораздо сложнее, чем если бы они этому научились в детстве или во взрослом возрасте.

Также в подростковом возрасте происходит синаптическая обрезка. То есть мозг избавляется от ненужных ему синапсов. Это может быть очень актуально для подросткового периода, поскольку он характеризуется новым опытом, поиском новизны, изучением последствий принятых решений, более независимым исследованием мира.

Часть неврологической структуры подростка, например, предрасположенность к тревоге или определённым психическим заболеваниям, передаётся по наследству. Многие из этих болезней впервые проявляются именно в этот период.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.