У микробиома кишечника детей нашли собственные биологические часы

Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Host & Microbe, раскрывает завесу тайны развития микробиома кишечника младенца. Исследователи обнаружили, что эти микробные сообщества устанавливают суточный ритм, или циркадный ритм, уже через 2 недели после рождения, и этот ритм усиливается с возрастом.

© Ferra.ru

Исследование, представляющее собой рандомизированное контролируемое испытание, также развенчало некоторые прежние предположения. Оказалось, что диета оказывает менее значительное влияние на состав микробиома младенца, чем считалось ранее.

«Мы были удивлены, что такой сильный циркадный ритм появляется так рано в жизни», — говорит старший автор исследования Дирк Халлер, эксперт по микробиому из Технического университета Мюнхена. «Подобная ритмичность наблюдалась и у взрослых, но мы не знали, когда включаются эти механизмы».

Хотя диета играет определенную роль, исследование предполагает, что возраст оказывает более сильное влияние на развивающийся микробиом.

«Наш кишечник оказывается более приспособленным к окружающей среде, чем мы думали вначале», — объясняет Халлер. «Грудное вскармливание и молочные смеси влияют на микробиом, но в меньшей степени, чем мы ожидали».

В рандомизированном исследовании сравнивалось развитие микробиома у младенцев, находящихся на грудном вскармливании и на молочных смесях. Варианты смесей включали в себя смесь без добавок, смесь с бактериями, полученными из грудного молока, смесь с сахарами, имитирующими грудное молоко, и комбинацию обоих вариантов. В исследовании приняли участие 210 младенцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.