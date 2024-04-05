Как изменить размер алиментов

Но первый случай довольно редкий, поэтому в основном вопросы отцовских выплат на детей решают в суде. Причём алименты можно не только увеличить, но и уменьшить. В каких случаях и как именно это можно сделать, рассказала юрист по семейному праву Лариса Феттер. Также она поделилась советами, как выиграть дело.

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Как изменить сумму алиментов

Если алименты установлены соглашением, для изменения их размера есть два способа:

добровольный — по договорённости, с нотариальным удостоверением;

через суд — подать иски об изменении размера и формы алиментов можно сколько угодно раз.

Как увеличить алименты

По словам юриста, увеличивать сумму алиментов нужно, если получаемых денег не хватает для удовлетворения нужд ребёнка.

Может быть такая ситуация: отец — военнослужащий, который ушёл на пенсию и платит алименты только с неё. Так их сумма упадёт в 4–5 раз. Но человек может неофициально работать или получать доход с собственного бизнеса. То же самое касается тех, кто получает зарплату в конверте.

«В этом случае иском просим изменить форму взыскания алиментов с доли на твёрдую денежную сумму или смешанную форму так, чтобы сумма алиментов была не меньше, чем раньше, ведь потребности ребёнка не изменились», — объяснила Феттер изданию «Мир 24».

Также юрист рекомендует увеличить размер алиментов во всех случаях, когда он меньше половины детского прожиточного минимума в регионе проживания.

Юрист привела пример из практики, когда несколько лет мужчина платил алименты в размере 835 рублей.

«Плательщик был устроен на 1/5 ставки, работал по документам 2 часа в день. В результате судебного разбирательства удалось увеличить алименты до 15 000 рублей в месяц», — рассказала Феттер.

Можно ли уменьшить алименты

Можно, но сделать это сложнее, чем увеличить. А вот мнение о том, что рождение у плательщика новых детей автоматически снижает выплаты на старших, ошибочно. На самом деле нужно доказать, что платить столько, сколько раньше, невозможно по объективным причинам, рассказала юрист. Большинство таких дел в её практике суд не удовлетворил.

По словам Феттер, важно не только заявлять требования, но и доказывать их обоснованность. Так как результат разбирательств зависит от того, какая сторона представила суду более веские доводы и чем они подтверждены.

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