Названы сроки для записи ребенка в школу в 2024 году

Заняться вопросом записи ребенка в первый класс в 2024 году, если школа для него выбрана «по прописке», лучше всего уже весной, предупредили россиян в пресс-службе Роскачества. Сроки для обращения в учреждение, а также другие нюансы там назвали в беседе с «Лентой.ру».

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Записать в первый класс можно ребенка в возрасте от шести лет шести месяцев до восьми лет из того расчета, что к началу учебного года он будет плюс-минус ровесником одноклассников. Если к началу занятий семь лет еще не исполнилось, потребуется справка от врача о том, что малыш готов к занятиям физически и психологически.

Заявление о зачислении ребенка в школу можно подать тремя способами

Оформить заявление о приеме на обучение могут родители или законные представители. Его образец размещается школой на информационном стенде и официальном сайте. Обычно для регистрации заявления требуются следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность того, кто подает документы, документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания. В ряде случаев бывают необходимы какие-то дополнительные документы.

В Роскачестве сообщили, что существует несколько способов регистрации заявления на поступление в первый класс. Первый вариант — непосредственно в школе. Второй — заказным письмом по почте. Третий — онлайн.

С апреля этого года работает подача заявления в электронном виде через «Госуслуги». Важно! В школы Москвы и Московской области записаться через «Госуслуги» нельзя, для этого нужно воспользоваться порталами mos.ru и «Госуслуги Московской области». Подача заявления через «Госуслуги» предполагает, что все документы будут загружены в электронном формате. После того как ребенка зачислят в школу, нужно будет принести в администрацию оригиналы документов пресс-служба Роскачества

Сроки записи ребенка в школу зависят от выбора учреждения

С 1 апреля по 30 июня можно поступать в школу «по месту прописки» или по льготе. А вот с 6 июля по 5 сентября можно пытаться записываться в любую школу по выбору родителей. Ребенок попадет в нее, если к моменту подачи заявления остались свободные места после зачисления всех, кто имеет преимущество — прописанных на территории, к которой прикреплена школа, и имеющих льготы.

При этом в первом случае, когда вы поступаете в школу «по прописке» или льготе, не важно, когда подано заявление — рассматриваться они будут не по порядку поступления. А во втором — наоборот.

Если не соблюсти все требования, в зачислении могут отказать. Обычно администрация школы сообщает, в чем именно проблема, и у родителей, если они подают заявление заранее, есть время все исправить. Поэтому в Роскачестве посоветовали заняться вопросом записи ребенка в первый класс уже весной, если выбрана школа «по прописке», или в середине лета, если нужна более дальняя школа.

«Приказы о зачислении первого этапа появляются обычно 3 июля, потому что у школы есть три дня после завершения приема заявлений. Заявления второго этапа принимаются до 5 сентября, зачисление детей "второй волны" производится в течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов», — заключили в пресс-службе.

Ранее в Новосибирске родителям, желающим записать своих детей в первый класс, пришлось дежурить ночью у дверей школы № 217. Очередь якобы возникла, поскольку школа одна на много новостроек.