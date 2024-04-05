Родителей предупредили об опасности домашних ингаляций паром для детей

Домашние ингаляции горячим паром, например над картошкой или при помощи травяных отваров, опасны для детей: они могут привести к проблемам с дыханием, предупредила педиатр Юлианна Шабатура. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что многие родители не смогут оказать помощь при возникновении отека слизистой дыхательных путей.

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Горячий пар при вдыхании может стать причиной отека слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм, который ведет к нарушению дыхания. А правильно оказать медицинскую помощь в такой ситуации не сможет большинство родителей, — пояснила врач.

Если заболевание сопровождается повышением температуры тела, ингаляции горячим паром могут усугубить ситуацию и вызвать осложнения. Также они опасны из-за возможных ожогов слизистой и кожи. Травяные сборы тем временем могут спровоцировать аллергическую реакцию. Шабатура добавила, что домашние ингаляции ни в коем случае нельзя делать при гнойных выделениях и повторяющихся носовых кровотечениях.