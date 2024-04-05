Опрос: россияне тратят на репетиторов к ЕГЭ около 5000 рублей в неделю

Их нанимает каждый второй родитель учеников старшей школы. Заблаговременно (в 7-8 классе) начинают заниматься 3 из 10 школьников, говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

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«Учащимся в 7—8 классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3500 рублей», — подсчитали в сервисе.

В старшей школе родители нанимают специалистов по обязательным экзаменационным предметам: алгебре, геометрии и русскому языку. Также ученики дополнительно занимаются английским, физикой и химией.

В исследовании отмечается, что в 9 классе на неделю занятий уходит в среднем 3800 рублей, в 10-11 классе — 5000.

Свыше 10 тысяч в неделю на репетиторов тратят 11% родителей старшеклассников, 9% среди родителей учащихся 9 классов и 7% среди родителей учеников 7—8 классов.