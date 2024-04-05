Психолог объяснила, как подготовить ребенка к рождению брата или сестры

Некоторые дети не рады рождению брата или сестры, они начинают устраивать истерики и бойкоты. Детский нейропсихолог Кира Макарова объяснила, как поступать родителям, чтобы избежать подобных проблем.

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«Начнем с того, что готовить в принципе никого ни к чему не надо. Вопрос заключается в том, кто участвует в этом процессе и кто принимает решение о появлении еще одного малыша. А это, разумеется, взрослые люди. Родители принимают решение и реализуют его. И никакого отношения к ребенку, который уже есть в семье, это решение, по сути дела, не имеет. Поэтому не нужно перед ребенком извиняться или его уговаривать. Тем более спрашивать разрешения», – объясняет специалист.

Кира Макарова вспомнила один из случаев в своей практике, где родители спросили ребенка, можно ли им родить еще одного, и получили истерику, потому что он не хочет делить свои игрушки с кем-то еще.

По словам специалиста, вопрос – в зрелости самих родителей и в их ответственности, поскольку решения должны принимать именно они. Соответственно, ребенку надо сказать, что в семье будет еще один малыш. Если они пытаются подать информацию как-то иначе, то создается ощущение, что с ними что-то не так.

«Можем представить ситуацию, что мама спрашивает у ребенка разрешения: «Как ты смотришь на то, если мы родим тебе брата или сестричку?» Ребенок в ответ может спросить: «Я вам больше не нужен?!» В этом случае мама может испугаться и отказаться от своего желания, а не пенсии начать винить его в своем собственном решении», – говорит психолог.

Эксперт рекомендует не втягивать ребенка в принятие решений и извиняться. Лучше всего – изначально выстроить в семье здоровые и доверительные отношения, где ребенку не придется объяснять, что он не стал ненужным, передают «Известия».