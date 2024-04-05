Как беременность может влиять на продолжительность жизни мамы

Не секрет, что роды — испытание на выносливость для любой женщины, как и предыдущие 9 месяцев. Организм претерпевает значительные изменения, чтобы поддержать развитие плода. Оказалось, что этот интенсивный физиологический процесс может влиять на биологический возраст будущей мамы, и беременность его только увеличивает.

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Недавние исследования показывают, что беременность способна «состарить» клетки на целых два года, пишет журнал Interesting Engeneering. Считается, что это ускорение биологического старения связано с огромным стрессом, с которым организм сталкивается во время беременности. К счастью, эффект временный и, как правило, обратимый.

Исследование Высшей медицинской школы Йельского университета подтвердило, что вынашивание ребенка и роды ускоряют процессы, свойственные обычному старению, однако биологический возраст многих женщин после родов оказался даже меньше, чем во время беременности, особенно у тех, кто практиковал грудное вскармливание младенца.