Детский психолог: родители боятся, что интернет делает их детей агрессивными и непослушными

Взрослые часто воспринимают это как что-то негативное. Они винят устройства в невнимательности и гиперактивности своих детей, а также боятся, что контент из сети делает их агрессивными и непослушными.

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова сообщила Общественной Службе Новостей, что не стоит переживать из-за пристрастия современных детей к гаджетам. Она объяснила, что дети растут не так, как это было с их родителями, и, несмотря на негативное воздействие смартфонов и онлайн-контента, гаджеты имеют и свои плюсы.

Эксперт отметила, что если ребенок активно участвует в Tik Tok, Shorts, Reels, это не будет выделять его на фоне других детей. Если же он не будет сидеть в таких приложениях, то станет белой вороной и будет чувствовать себя изгоем. На психике ребенка это может сказаться негативно, поэтому не стоит лишать его гаджетов.

Однако бесконтрольное потребление контента действительно может привести к формированию у детей «клипового мышления». Из-за избытка информации и ее легкодоступности мозг ребенка привыкает, что ему не нужно ничего запоминать, и его долгосрочная память начинает работать хуже.

Тем не менее, ребенок все равно усваивает поступающую информацию и благодаря этому быстрее учится рассуждать и делать выводы о вещах, о которых обычные дети несколько десятилетий назад могли даже не задумываться.

В заключение Дугенцова сказала, что необходимо понимать, что в будущем дети будут использовать смартфоны и планшеты так же, как мы сейчас используем компьютеры, за которые нас в свое время ругали родители. И те, кто будет в этом разбираться, будут чувствовать себя хорошо, а те, кто не будет - плохо.