Психологическое давление, вредный контент и фейки: как защитить детей в интернете

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова обратила внимание на воздействие современных технологий на подрастающее поколение. Она отметила, что влияние цифровых инструментов может вызывать психологические проблемы у школьников.

«Взрослый человек может трезво оценить ту технологию, которая попадает к нему в руки. А маленький ребенок, к сожалению, нет. И, столкнувшись с угрозами, он попадает в эмоциональную ловушку и сам не знает, как из нее вырваться», – отметила Елизавета Белякова на IV Молодежном цифровом форуме.

Директор Центра научно-методологического сопровождения стратегического планирования, д. э. н. Ольга Смирнова отметила, что в современном мире человек постоянно окружен информацией, в том числе ненужной и ложной.

«Когда у нас не сформированы системы знаний, пока нет структуры, архитектуры знаний, любой фейк, любой массовый информационный вброс может изменить наши установочные системы. На эмоциональном подъеме побудить к иным действиям, часто противоправным», – заметила Смирнова.

В настоящее время против России ведется информационная война, которая представляет собой форму психологической войны, направленной на изменение поведения россиян. В таких условиях особенно важно помочь гражданам лучше ориентироваться в мире и избежать манипуляций. Родителей призывают провести воспитательные беседы, сохранять бдительность и внимательность к детям.

Напомним, в Госдуме рассказали, как защитить детей от вовлечения в криминал. В России удалено или заблокировано свыше 95 тыс. интернет-ресурсов, размещающих материалы, побуждающие к действиям угрожающим жизни и здоровью, оправдывающие противоправное поведение. В частности, это удалось сделать благодаря блокировке иностранных соцсетей. Однако, несмотря на усилия правоохранителей, на протяжении последних лет количество противоправных деяний постоянно растет.

Ранее сообщалось, что российских подростков призывают к организации терактов.