Стало известно, сколько времени тратят дети на подготовку к контрольным

Российские родители рассказали, сколько часов в неделю тратят их дети-школьники на подготовку к контрольным. О результатах стало известно из исследования, проведенного «Учи.ру».

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Почти половина респондентов (47%) заявили, что их детей уделяют подготовке к контрольным до двух часов в неделю. 16% опрошенных ответили, что на это уходит от двух до пяти часов, а 32% российских родителей признались, что их школьники вообще не готовятся к проверочным заданиям.

Также во время исследования, проведенного «Учи.ру», выяснилось, что 44% учеников волнуются перед проведением контрольных. 39% уточнили, что их тревоги связаны со страхом получить низкую оценку. Также названы другие причины переживаний: опасение негативной реакции со стороны взрослых (19%), боязнь показать худший результат в классе (10%) и волнение в связи с недостаточной подготовкой (9%).

Согласно опросу, совсем не переживают перед контрольными 20% школьников, а 27% испытывают незначительный стресс. Большинство родителей (67%) предлагают школьникам дополнительные онлайн-занятия, чтобы избавить детей от волнений перед проверочными работами. А 47% россиян поддерживают сыновей и дочерей с помощью доверительного разговора.