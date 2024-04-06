Обязательно ли ребенку есть суп и какой лучше

Дети часто капризны и избирательны в вопросах еды. В частности, многие не любят супы, но, как оказалось, есть их всё-таки нужно. Так детский организм сможет наладить пищеварение и подготовиться к питанию в детском саду, считает главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

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Польза супа для детей

Эксперт рассказал, что суп предотвращает обезвоживание и стимулирует обменные процессы. Ещё, в зависимости от состава, он добавляет организму клетчатки, сложных углеводов, белков и жиров.

Какой суп давать ребёнку

По словам Османова, детям можно давать почти все те же супы, что едят и взрослые — щи, борщи, супы на мясном, рыбном, курином бульонах. Допустимы также вегетарианские и молочные супы. Единственный момент — они не должны быть острыми и жирными, сказал врач «Аргументам и фактам».

Суп с мясом лучше давать не чаще 2−3 раз в неделю, в остальные дни можно предложить малышу овощной или молочный суп. К блюду можно добавлять сухарики для повышения энергетической ценности.

Какой суп не стоит давать

Врач посоветовал не кормить детей супами на крепких костных бульонах. Они могут раздражать слизистую ЖКТ и провоцировать нарушение обменных процессов. Не стоит использовать при приготовлении первого блюда для ребёнка мясо уток и гусей. Оно слишком жирное для малышей.

Сколько давать супа

Размер порции зависит от возраста ребёнка. Вот каких норм стоит придерживаться:

150−180 мл супа, если ребёнку от 1 года до 3 лет; 180−220 мл супа, если ребёнку от 3 до 7 лет; 200−250 мл супа, если ребёнку от 7 до 11 лет; 250−300 мл супа для детей старше 12 лет.

Заставлять доедать ребёнка суп, как и любое другое блюдо, не стоит, отметил медик.

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