Родителям дали советы, как выбрать первого учителя для ребенка

В России 1 апреля стартовала приемная кампания в первый класс. Для родителей — это один из самых важных выборов, который предстоит сделать. На что обращать внимание и как подготовить детей, «Газете.Ru» рассказала Кира Гольдштейн, психолог Онлайн-школы №1.

По ее словам, первоочередным вопросом является не выбор школы, а выбор учителя. Потому что это наставник, который помогает детям войти в мир учебы. И именно в начальной школе формируется необходимая учебная мотивация на все последующие учебные годы.

«Самое главное — первое впечатление. Если человек вам понравился, вы слушаете, слышите, вам приятно само общение — доверьтесь своему эмоциональному настрою. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, пусть даже они не касаются самого процесса обучения. Получите как можно больше информации от педагога на волнующие вас темы: о деталях, вас интересующих, о школе, о процессе обучения», — посоветовала она.

После того, как вы определились с педагогом, важно правильно преподнести свой выбор ребенку.

«Представьте, что вам нужно подготовить вашего будущего школьника к встрече с человеком, очень значимым для вас, который сыграл в вашей жизни очень важную роль, которого вы уважаете и цените. Как бы проходило это знакомство? Как бы вы о нем рассказали? С каким настроением? Вот именно эти ассоциации и эмоции вам важно использовать. Главные слова родителей о первом учителе очень значимы. При этом важно, как вы себя ведете, как разговариваете — все это считывается ребенком. Обстановка доверия и комфорта — первое, что необходимо для спокойствия при общении с первым учителем, особенно в начале школьного обучения. Транслируйте вашему первокласснику позитивное отношение к педагогу, к школе и к первому учителю, тогда и адаптация к школе пройдет значительно легче», — добавила психолог.

Что касается программы обучения в начальных классах, то здесь принципиальных моментов нет.