Родителям рассказали, как отвлечь ребенка от гаджетов

Чтобы понять, как отвлечь ребенка от гаджетов, сначала необходимо понять, почему он проводит за ними так много времени. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Лилия Шувалова, старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», член Федерации психологов образования России.

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По словам специалиста, для начала следует компенсировать неврологические дефициты, из-за которых ребенка можно занять только гаджетом. Для этого лучше обратиться к неврологу.

«Самостоятельно можно помочь простой нейрогимнастикой (комплекс упражнений с синхронной работой обеих рук, каждая из которых выполняет свое задание), играми на балансире или вестибулярной дорожке и всем тем, что стимулирует сенсорные ощущения на ежедневной основе. Такие занятия нужно проводить хотя бы 15-20 минут в день», – сообщила Лилия Шувалова.

Также, по словам педагога, важна работа не только с неврологом и нейропсихологом, но и с ортодонтом.

«Если нет правильного прикуса, то ребенок недополучает половину жизненно важной сенсорной информации и неправильно дышит, что приводит к слабо контролируемому поведению — истерикам и нытью», – уточнила Шувалова.

Эксперт подчеркнула, что избавиться от зависимости от гаджетов ребенку поможет качественное времяпрепровождение и жесткий тайминг.

«Детям нужна игра со взрослым, причем не обязательно совместная. Есть такая форма времяпровождения как «игра рядом» — для этого родителям нужно просто находиться рядом физически. Выделите на это по 30 минут два раза в день — тогда к помощи гаджетов нужно будет обращаться гораздо реже. Для телефона и планшета тоже отведите строгие отрезки времени, даже если ребенок еще не понимает, что такое время. Ставьте будильник дважды на смартфоне: первый раз за пять-семь минут до окончания отведенного времени, а второй — по окончании», – порекомендовала педагог.

Лилия Шувалова отметила, что дети любят правила, им так проще адаптироваться, а еще они чувствуют себя спокойнее, когда знают порядок событий.

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