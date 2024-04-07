Ни дня без ленты: Психологи обсудили проблемы отказа от соцсетей

Пользователи все чаще получают информацию из соцсетей, им все сложнее отказаться от потребления контента в соцсетях. Психологи дали советы, как избавиться от интернет-зависимости.

Около 40% россиян не могут представить свой день без чтения новостей. Такой вывод содержится в исследовании Hi-Tech Mail.ru (проект компании VK). Отмечается, что 39% россиян проводят в интернете от трех до пяти часов в день. При этом мужчины тратят на это больше времени, чем женщины. Наиболее зависимой категорией интернет-пользователей оказываются дети, о чем свидетельствуют многочисленные психологические исследования.

В связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Первому каналу заявил, что школьникам до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и соцсетями.

«Это период, который нужно пройти без виртуального мира», - подчеркнул министр.

По его словам, это не только личное мнение, об этом говорят ученые, психологи и педагоги. Кравцов добавил, что его дочь, когда ей исполнилось 15 лет, получила в подарок кнопочный телефон.

Использование ребенком гаджетов и интернета определяется не его возрастом, а способностью к самоконтролю и правильной расстановке приоритетов. Об этом НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.

«Хорошо бы не формировать зависимость изначально, не доводить ребенка до одержимости гаджетами. Надо смотреть на реакцию ребенка, на его способность откладывать телефон в сторону и переключаться на более важные дела. Если же у ребенка возникает истерика, когда у него забирают гаджет или появляются какие-то ограничения, взрослым нужно ставить этот процесс на контроль. Свобода всегда предполагает ответственность. Свободу общения в интернете надо давать только тогда, когда ребенок готов к ней, когда он будет себя контролировать и не сделает ничего такого, что могло бы навредить в интернете ему и другим людям. Когда взрослый понимает, что ребенок может осуществлять этот контроль самостоятельно, можно постепенно предоставлять ему свободу действий. Тогда не будет и зависимости от гаджетов и интернета. Также нельзя забывать и об увлечениях ребенка, его интересах, обязанностях по дому и живом общении со сверстниками», — подытожила она.

Психолог Михаил Хорс рассказал, как избавиться от интернет-зависимости. По его мнению, в первую очередь необходимо признать наличие проблемы. Психолог отметил, что, если длительный сбой в соцсетях вызвал чувство сильного беспокойства, то есть повод задуматься. Во-вторых, Хорс посоветовал установить ограничения по времени, которое посвящается виртуальному пространству. Например, освободить время, бесцельно проведенное за экраном телефона, для прогулки.

По мнению Хорса, бороться с интернет-зависимостью стоит пока соцсети не вышли на новый уровень. В случае возможности работы платформ с органами чувств, расстаться с зависимостью будет сложнее, предупредил он в эфире «Радио 1».

Эти идеи поддерживает и психолог Анастасия Волошина. Она рекомендовала «лечиться» от интернет-зависимости в спортзале, сообщает NEWS.ru. По её словам, кроме физических упражнений отвлечься от гаджетов помогут встречи с друзьями, а также походы в театры, музеи, кино.

«Стоит обратить внимание на различные развлекательные мероприятия... расширяющие восприятие, показывающие мир под разными, интересными углами, заставляющими задуматься и расширять кругозор», - подчеркнула психолог.

Ранее психолог, заведующая отделением семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко АГН «Москва» рассказала, что просмотр аккаунтов в соцсетях может привести к психическому заболеванию FoMO. Так специалисты называют синдром боязни пропустить что-то интересное или хорошую возможность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».