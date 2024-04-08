Как сэкономить на брекетах для ребенка

Правильному прикусу у ребенка способствует жесткая пища в период выпадения молочных зубов. Об этом радио Sputnik рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

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У детей очень мягкие кости, поэтому любые вредные привычки повышают риск нарушений прикуса. Например, сосание пальца или языка способствует развитию открытого прикуса, при котором между верхними и нижними передними зубами формируется овальное отверстие. Жевание на одной стороне может привести к отставанию другой в развитии. А если во сне ребенок подпирает щеку рукой, у него может развиться одностороннее сужение зубного ряда.

Также важна адекватная жевательная нагрузка на зубы. Она стимулирует точки роста в кости через ткани, которые окружают зуб. Это необходимо для правильного симметричного развития челюстно-лицевой области. В 5,5-6 лет, когда молочные зубы начинают меняться на постоянные, нужно в рацион жесткую пищу: яблоки, морковь. Жесткая пища способствует своевременному выпадению молочных зубов.