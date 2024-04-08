Половая жизнь подростка. Когда начать?

Большинство жителей России начинают половую жизнь в 16-17 лет, об этом заявляют специалисты по репродуктивному здоровью. Если рассматривать вопрос в правовом поле, то существует понятие "возраст полового согласия", и он наступает в 16 лет. Так с какого возраста в России можно заниматься сексом? Об этом в новом выпуске "Короче, Омск" расскажет врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев.

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- Моё мнение - чем позднее наступает начало половой жизни, тем лучше. Не в 15 и не в 16, а уже в 18 и позже. Мозги уже дозревают, и меньше ошибок совершается, - отметил сексолог.

Если вы никак не можете отключиться от посторонних мыслей во время секса, советуем прислушаться к советам специалиста. Ранее Сергей Тимофеев также рассказал, почему партнёры любят устраивать примирительный секс. Если вы хоть раз задумывались над тем, когда надо заканчивать половую жизнь, ответ найдёте здесь. Возможно, вас заинтересует тема "Чего именно женщинам не хватает в постели" или почему у них пропадает половое влечение к партнёру.