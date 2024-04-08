Успеть все: чек-лист на последние каникулы перед экзаменами

Близится завершение учебного года. Учащимся 9-х и 11-х классов предстоит пройти один из самых волнующих этапов – сдачу школьных экзаменов. Именно сейчас возникает вопрос: как сохранить баланс между подготовкой и отдыхом? Психолог семейного центра «Сириус» Марина Рейн рассказала, как грамотно распределить время на апрельских каникулах.

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Баланс работы и отдыха особенно важен для школьников. Он помогает сохранять концентрацию и внимание на уроках, улучшает память и способность к обучению. Сумев вовремя расслабиться и насладиться свободным временем, можно избежать переутомления и стресса.

Последние каникулы в учебном году – это возможность как следует отдохнуть и настроиться на экзамены. Психологи семейных центров составили чек-лист для старшеклассников, что необходимо сделать в эти дни.

Пообщаться со сверстниками.

Поддерживайте дружеские отношения со своим кругом общения. В разговорах важно не только делиться мыслями, связанными с учёбой, но и обсуждать сторонние темы. Не зацикливайтесь на экзаменах, ведите легкие беседы, чтобы расслабиться и отвлечься.

Провести время с семьей.

Участвуйте в совместных занятиях, расскажите родителям о своих сомнениях и переживаниях, не держите тревоги в себе. Близкие смогут дать полезные советы и поддержать.

Сохранить эмоциональное равновесие.

Учитесь справляться с волнением и негативными эмоциями. Развивайте навыки самопомощи, используйте дыхательные и телесные техники.

Соблюдать режим бодрствования и сна.

Обеспечьте себе полноценное время для отдыха, ведь пока мы спим, наш организм вырабатывает гормоны, помогающие быть активными в течение дня.

Расставить приоритеты.

Если все же в ваших планах есть подготовка к экзаменам, составьте комфортное и стабильное расписание занятий. Определите, какие предметы даются труднее всего – им стоит уделить больше времени.

Заняться спортом.

Делайте короткие перерывы во время занятий для разминки и растяжки. Небольшая физическая активность поможет снять напряжение и улучшить кровообращение.

Для учащихся очень важна поддержка родителей. Несмотря на то, что к завершению школы дети уже имеют некий жизненный опыт, становятся более взрослыми и самостоятельными, помощь близких все еще очень важна.

— Важно, чтобы в важные моменты семья была источником заботы и поддержки для ребёнка. Регулярно интересуйтесь настроением и успехами детей. Позволяйте им делиться своими ошибками, не ругайтесь, а помогайте найти решение. Покажите, что на экзаменах жизнь не заканчивается, и не стоит воспринимать учёбу как катастрофу. Чтобы провести каникулы качественно, важно запланировать различные мероприятия. Сходите все вместе туда, куда давно хотели, например, в батутный центр. Займитесь спортом или устройте музейный марафон. Главное, чтобы занятия нравились каждому члену семьи, — отметила Марина Рейн.

Родители могут мотивировать своих детей, демонстрируя им веру в их успех и поощряя усилия. Мама и папа должны быть готовы выслушать ребенка и обсудить с ним тревоги и опасения. Если же возникают какие-либо трудности, справиться с которыми самостоятельно не получается, стоит обратиться за профессиональной помощью к психологу.

В столичных семейных центрах можно не только проконсультироваться со специалистом, но и принять участие в тематических занятиях. Например, в «Сириусе» проходят встречи «Учебный стресс: как его преодолеть?». Здесь ребята делятся своими переживаниями, вместе с психологом разбираются в их причинах, задают интересующие вопросы и обмениваются опытом. И главное – подростки знакомятся с эффективными способами справляться с негативными эмоциями, возникающими в преддверии экзаменов.