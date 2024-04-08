Как вписать в свидетельство ребенка от чужого мужа: в ЗАГСе ответили на странные вопросы

Специалисты управления записи актов гражданского состояния нередко встречаются с необычными жизненными ситуациями. Они рассказали, что делать, если женщина в браке ждет ребенка от другого мужчины или собирается рожать от чужого мужа.

© pxhere

Кого и как можно внести в свидетельство о рождении

Как поделилась одна из обратившихся, с момента развода с мужем прошло два месяца. При этом она находится на восьмом месяце беременности, отец ребенка – другой мужчина, работающий в другом городе. Приехать у него пока нет возможности, и женщина поинтересовалась, можно ли ее при регистрации рождения вписать как мать-одиночку, а отцовство установить позже, по приезде мужчины.

Как сообщили в ЗАГСе, в таком случае женщина не может быть признана матерью-одиночкой: так как после официального развода до дня рождения ребенка прошло не более 300 дней, сведения об отце вносятся на основании свидетельства о браке или документа, подтверждающего факт прекращения брака. Однако позже можно переоформить отцовство на основании совместного заявления от матери и настоящего отца ребенка.

Еще одна женщина оказалась беременной, при этом отец ребенка женат. Тем не менее он признает ребенка и хочет быть записан в его свидетельстве о рождении. В таком случае сведения вносятся на основании записи акта об установлении отцовства, так как родители не состоят в браке между собой на момент его рождения.

Как установить отцовство

Дать ребенку фамилию мужчины, не состоя с ним в браке и не подавая заявление об установлении отцовства, нельзя. Фамилия ребенка записывается по фамилии родителей. Совместное заявление об установлении отцовства подается в орган ЗАГС по месту жительства родителей (одного из них) или по месту регистрации рождения ребенка.

Для этого потребуется представить документ, удостоверяющий личность каждого из родителей, медицинское свидетельство о рождении, а также уплатить госпошлину за установление отцовства. Государственная регистрация рождения производится по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (родителя).