Сберечь природу: как в школах и колледжах Москвы развивается эковолонтерство

Учащиеся сортируют мусор, организуют сбор пластиковых отходов, проводят просветительские мероприятия, занимаются уборкой территории учебных заведений и природных зон.

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Ухудшение экологической обстановки — одна из самых острых проблем, волнующих многих, в том числе педагогов и учащихся Москвы. Чтобы помочь сохранить природу, волонтерские отряды школ и колледжей столицы активно присоединяются к экологическим мероприятиям. Они поддерживают раздельный сбор мусора, организуют сбор пластиковых отходов, помогают животным, занимаются уборкой школьных территорий, природных зон и другим.

В этом учебному году более 3,9 тысячи волонтеров школ и колледжей присоединились к акции «Экомарафон» в рамках программы «Эстафета живых дел». Они провели для детей квесты, игры и викторины — участники узнали о переработке бытовых отходов, экологических видах транспорта и способах экономии природных ресурсов, в том числе воды.

Члены отряда «Эколята» школы № 1466 ведут канал в социальных сетях, где публикуют ролики и мультфильмы о природе. Руководитель отряда проводит экологические уроки для разных классов, а сейчас под его началом дети работают над сценарием экологической сказки, премьера которой состоится уже в апреле.

— Деятельность экологического отряда разнообразна, организаторы учитывают интересы детей. Если они творческие, то школьники работают над рисунками, создают анимационные мультфильмы, снимают ролики, пишут сценарии. Если дети любят животных, то им будут интересны акции по изготовлению скворечников, контроль за кормушками, помощь приютам. Если ребята любят выступать на сцене, то они представляют наш проект на фестивалях, конкурсах. Главное — замечать старания ребенка и поощрять его хорошие поступки, — рассказала руководитель отряда «Эколята» школы № 1466 Наталья Кудряшова.

Важное направление деятельности волонтеров связано с переработкой отходов. Вместе с родителями и педагогами дети участвуют в акциях по сбору макулатуры, батареек, крышек от бутылок, призывают использовать многоразовые стаканчики для напитков, шоперы вместо пластиковых пакетов.

— Мы показываем, как правильно сортировать отходы, сдавать их на переработку, и дети постепенно начинают смотреть на окружающие их вещи другими глазами. Например, чтобы сшить флисовую кофту, требуется в среднем 25 пластиковых бутылок, а на изготовление велосипеда нужно 670 алюминиевых банок. Уже много лет наши волонтеры организуют и проводят экологическую акцию “Мусор, сдавайся!” для всех жителей района Куркино. Собираем и отправляем на переработку металл и неисправные электроприборы. Также мы присоединились к акции “Вода России” по очистке берегов малых рек нашей страны. Когда ты понимаешь реальную пользу своих действий, то включаешься в процесс с совершенно другой мотивацией, — уверена руководитель волонтерского отряда школы № 2005 Ольга Болотских.

Ученики школы № 2005 присоединились к акции «Щетка, сдавайся!» и за пять дней собрали 9,5 килограмма использованных зубных щеток. Их переработают в тротуарную плитку. Всего к сбору отслуживших средств гигиены в столице присоединились более 2,5 тысячи учащихся из 47 школ и колледжей.

Забота о братьях меньших — еще одно направление эковолонтерства. Дети и взрослые посещают питомники для животных, приносят корм, выгуливают собак и играют с ними. Зимой в рамках акции «С заботой о пернатых друзьях» студенты и школьники мастерили для птиц кормушки и регулярно следили за тем, чтобы они не оставались пустыми.

Также волонтеры следят за чистотой и порядком на школьной территории. Многие из них присоединяются к плоггинг-забегам, где во время бега трусцой собирают пластиковый мусор.

Участвуя в экологических мероприятиях, дети приобретают полезный опыт, получают знания, находят друзей со схожими интересами.

— Я — член волонтерского экоотряда “Кедр”, который на протяжении четырех лет активно участвует в экологических акциях, проектах и конкурсах разной направленности. Важную роль в нашей работе занимает поддержка пожилых, нуждающихся в помощи людей и бездомных животных. Когда экоотряд начинал работу, я просто хотела совершать добрые дела и не задумывалась серьезно о том, что будет дальше. Но постепенно я начала понимать, что это мое призвание, мой путь. Возможно, главная причина — это желание внести вклад в борьбу за чистоту планеты и защиту слабых, — рассказала участница экоотряда «Кедр» школы № 1542 Полина Некрасова.

Чтобы в будущем избежать экологической катастрофы, нужно с детства учиться беречь природу и формировать правильные привычки. Руководители волонтерских отрядов стараются вовлекать в экологическое движение максимальное количество учащихся, советуют широко освещать проводимые мероприятия и поощрять юных волонтеров.

— Если мы планируем проект или акцию, то обязательно рассказываем об этом в социальных сетях, а эковолонтеры делятся идеями на классных часах, развешивают в школах объявления. К нам начинают присоединяться новые участники, и каждый из них важен. У нас дружная команда единомышленников, готовая помогать безвозмездно. Также мы часто устраиваем активности для самих волонтеров — поездки в музеи и театры, походы в кино, туристические экскурсии и другие. Каждая акция или проект — это новый опыт, новые знания и мотивация двигаться дальше, — поделилась руководитель экологического отряда «PROМир» школы № 1476 Дарина Маленкина.

О своих достижениях волонтеры могут рассказать на смотре-конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности в образовательных учреждениях Москвы. Он проводится среди учащихся (участников волонтерских отрядов) и педагогических работников (руководителей добровольческих объединений), а также образовательных организаций. Подать заявку на участие можно до 1 апреля. Организатор мероприятия — Московский центр воспитательных практик столичного Департамента образования и науки.

Вовлечение учащихся в волонтерское движение способствует их всестороннему развитию и соответствует задачам проектов «Социальная активность» и «Молодежь России» национального проекта «Образование».