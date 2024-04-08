Невролог рассказала, почему важно вовремя отпустить ребенка в самостоятельную жизнь

Взросление ребенка – естественный процесс. Однако нередко он проходит достаточно болезненно как для подростка, так и для родителей. О том, как пережить этот период с минимальными потерями и принять новый порядок вещей, рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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«Чем старше становится ребенок, тем больше взрослых вопросов ему приходится решать, и ориентиром, примером или антиобразцом, а также ожидаемой поддержкой для него являются мать и отец», – отметила специалист.

По ее словам, это наиболее подходящее время, чтобы пересмотреть свои отношения. Часто семьи, центром которых является ребенок, распадаются после того, как он вырастает. Причина тому – отсутствие коммуникации между супругами на личные темы, так как все разговоры направлены на детей и их нужды.

Кроме того, если подростка воспитывает один родитель, то сепарация может происходить более болезненно, чем в полных семьях. Однако здесь есть и позитивная сторона: взросление ребенка – это отличная возможность переключиться на себя, влюбиться в кого-то, найти хобби, освоить новую профессию или заняться тем, на что обычно не хватало времени. Чтобы справиться со страхом одиночества, нужно заранее искать ресурсы, которые смогут наполнить жизнь смыслом.

«Некоторые родители боятся отпускать ребенка. Но, как бы то ни было, сепарация, то есть отделение, должна произойти. Если этого не случится вовремя, ребенок может стать апатичным, склонным к депрессии, инертным или просто несчастным из-за того, что не может построить свою жизнь так, как ему хотелось бы», – подчеркнула Демьяновская.

Она также добавила, что при корректной сепарации родителям в любом случае не грозит одиночество, так как ребенок будет возвращаться в родной дом, чтобы поделиться впечатлениями, получить поддержку или совет.