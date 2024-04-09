Как спасти ребенка от вербовки в Сети

Интернет – главный бич XXI века или же помощник общества? На эту тему часто спорят родители подростков, а также профильные специалисты, работающие с подрастающим поколением – от школьных педагогов до детских омбудсменов. Всему виной киберугрозы, которые таит в себе Всемирная паутина. Есть ли универсальный способ оградить подростка от опасностей в Сети и убережет ли кнопочный телефон – в беседе с «ФедералПресс» поделился наблюдениями руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров.

Базовая рекомендация родителям

Валерий Сергеевич, как обезопасить детей от воздействия соцсетей, Интернета, а в частности, от вербовки в деструктивные организации, будь то приспешники ВСУ, последователи Колумбайна* или тот же самый ИГИЛ*?

— Мы были одними из первых, кто выпустил рекомендации по тому, как родителям разговаривать с детьми, если эти негодяи пишут детям, предлагают им совершить разные противоправные действия. Совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде мы сделали подборку таких рекомендаций, как поговорить с ребенком. Их много, я не буду повторять.

Какой совет тут ключевой?

— Я скажу базовую рекомендацию. Родителю стоит выстраивать доверительные отношения со своим ребенком, чтобы в случае опасности он не боялся обратиться к взрослому. Чтобы в случае, если у него возникло любопытство, сомнение, скепсис или любопытство, он мог подойти к маме, папе, бабушке – значимому взрослому в его семье – и сказать: «Слушай, мне пишут, я подозреваю...» Или даже поговорить про свою любовь, не боясь, что родители осудят. То есть основой безопасности ребенка и его детства будут доверительные отношения со значимым взрослым (в зависимости от того, какая семья).

Как сделать такие доверительные отношения?

— Это самый, наверное, важный вопрос, на который все пытаются ответить. Но здесь тоже рецепт очень простой.

Доверяйте своему ребенку. Разговаривайте с ним. Известный вопрос «Что сегодня задали, что было в школе?» – это не разговор с ребенком. Это допрос. Разговор с ребенком, или вообще разговор – это когда мы с вами садимся разговаривать за чашкой чая. Я расскажу, как у меня день прошел, вы расскажете мне, как у вас день прошел. Это разговор.

Стоит начать с того, чтобы делиться с ребенком тем, что происходит в жизни: возможно, рассказать, кого вы любите, или какую книжку интересную прочитали.

В ладу с подростком

Подростки – это изначально закрытые люди, которым бывает тяжело высказать свои эмоции. Как выйти на доверительные беседы?

— Не ждите, что сразу вам откроются. Просто рассказывайте ребенку про себя. Дайте пример того, как человек может рефлексировать о чем-то. Да, в 13–14 лет очень сложно быть открытым, очень сложно рассказывать про свои чувства или переживания, но если у тебя нет такой ролевой модели, то это просто невозможно.

Поэтому есть развилка: либо это сделать очень сложно, либо невозможно. Невозможно – это в том случае, если он даже не понимает, как это делают другие взрослые (нет ролевой модели, не было примеров в детстве, как это делают взрослые). Если возможно, но сложно – это там, где он знает этот навык. Потому что с ним делится переживаниями мама, бабушка или папа. И делится не в формате «Как ты сделал уроки?», а в формате «У меня сегодня был такой интересный день, давай я тебе сейчас расскажу за чашкой чая».

Значит, важно открыться ребенку: рассказать о себе и тем самым подать пример?

— Ответственность за отношения с ребенком несет взрослый человек, то есть ребенок в этом случае – чуть безответственное лицо, потому что он только учится жить, он только учится выстраивать отношения, а учится он у взрослого. Поэтому базовое доверие выстраивается через себя, через взрослого. Тем самым вы показываете ребенку, как можно открыто и честно говорить о себе, не боясь осуждения.

Очень важно, чтобы ребенок мог прийти и сказать: «Мне кто-то написал в интернете». Почему он может не сказать так? Потому что почувствует страх, что ему скажут: «Ах ты! Я тебе давно говорил, чтобы ты свой «Контакт» или «Телеграм» закрыл». Но это не будет позитивным исходом.

Поэтому первое и самое главное – выстроить доверительные отношения. Это спасет нас и от хулиганских действий, в которые детей вовлекают, и даже когда предлагают писать матерные слова на гараже.

Спасение от дурного контента

Есть мнение, что сегодня в информационном поле стало много дурных новостей, и интернет тому способствует. Так ли это?

— Боюсь показаться голословным, но правда может казаться, что в интернете много дурного. Это из-за того, что мы про эти угрозы слышим. Трагедия в Crocus City Hall нас потрясла еще и потому, что мы слышали о ней из телеграм-каналов. Такого не было раньше. Если вы вспомните трагедии «Норд Ост» или в Беслане, то мы периодически включали новостные репортажи по телевизору и только в определенные часы получали информацию. За терактом в «Крокусе» мы следили, буквально нон-стоп могли смотреть все, что происходит, и ужасаться.

Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, может, и угроз стало больше, а может, мы про них чаще слышим. Но как решить эту проблему? Я бы рекомендовал говорить с детьми о том, как пользоваться интернет-сервисами. Это важно. Мы с вами рассказываем, как пользоваться общественным транспортом, как переходить через дорогу, как разговаривать с другими людьми, как читать книжки и так далее. За нами ответственность, как ребенок будет пользоваться интернетом и какие новости он будет читать. Это не значит, что надо запретить. Мы же, взрослые, как-то выбираем для себя, что мы читаем, чему мы доверяем и чему не доверяем. Надо говорить об этом с ребенком.

Тюменский общественник, многодетный отец Андрей Генерозов привел нам собственный пример, как обезопасить детей от негатива, которого так много в интернете. Он считает, что надо вовсе забрать у детей смартфоны – и сам пользуется обычным кнопочным телефоном. Эффективна ли такая кардинальная мера?

— Каждая семья пусть решит сама, как ей выстраивать отношения с ребенком. Я вообще не готов, не хочу лезть в семью. Наверное, если внутри семьи принято решение пользоваться смартфонами, то стоит обговорить, как ими пользоваться. Если семья решила, что папа пользуется смартфоном, а мама и дети будут пользоваться кнопочными телефонами, ну хорошо, такая традиция в семье... Кто-то собирается на общие обеды, а кто-то не собирается – это традиция в семье.

Спасет ли кнопочный телефон от негативного воздействия интернета? Наверное, спасет. Не знаю. Дело не в этом. Дело в том, что папа, который ограничивает интернет в своем доме, возможно, параллельно рассказывает об опасности в мире. Ведь ребенку попадет в руки смартфон в какой-то момент, он же не живет в параллельном мире. То тогда подросток должен знать, что такое безопасный контент, а что – небезопасный.

Я только вернулся из Хакасии, из села Таштып, где у нас подростковый центр. И там совсем нет электронных устройств. Когда я у них спрашиваю, нужен ли PlayStation, они говорят: «Нет, мы собираемся играть в настолки». Потому что такая традиция есть, они прекрасно проводят время, взрослые рядом с ними так проводят время, им всем прикольно. Но при этом директор этого центра Илья с ними встречается и рассказывает про какие-то современные игры. У него самого тоже кнопочный телефон, надо сказать, но Илью не делает это изолированным от мира. Он знает про трагедию в «Крокусе», рассказывал детям: есть такие-то новостные ленты, вот эти я рекомендую читать.

Вопрос в том, чтобы соблюдать культуру использования гаджетов вне зависимости от традиций. Это как с кофеваркой. Если у нет дома кофеварки, это не значит, что мы не знаем, как варить в ней кофе. Просто дома мы варим кофе в турке – такая у нас традиция.

* ВНЕСЕН В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ