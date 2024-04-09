Родителям объяснили, может ли ребенок снимать учителя на видео в школе
Сам факт съемки преподавателя не является нарушением. Но есть ряд особенностей. О них подробно рассказали представители портала "Госуслуги".
Видео с педагогом можно записывать, если ребенок не собирает информацию о его личной жизни и не вредит чести и достоинству одноклассников и сотрудников школы.
- Если учитель - основной объект, распространение записи возможно только с его согласия, - уточнили эксперты.
Они добавили, что нарушения снимать разрешено. Также при съемке массового мероприятия, территории школы или общественного пространства преподаватель не должен быть главным героем записи.
В противном случае уже с 16 лет подростку грозит уголовная ответственность. До этого возраста с родителей могут потребовать компенсацию вреда.
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