Может ли ребенок снимать учителя на видео в школе

Сам факт съемки преподавателя не является нарушением. Но есть ряд особенностей. О них подробно рассказали представители портала "Госуслуги".

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Видео с педагогом можно записывать, если ребенок не собирает информацию о его личной жизни и не вредит чести и достоинству одноклассников и сотрудников школы.

- Если учитель - основной объект, распространение записи возможно только с его согласия, - уточнили эксперты.

Они добавили, что нарушения снимать разрешено. Также при съемке массового мероприятия, территории школы или общественного пространства преподаватель не должен быть главным героем записи.

В противном случае уже с 16 лет подростку грозит уголовная ответственность. До этого возраста с родителей могут потребовать компенсацию вреда.