С какого возраста можно давать детям кофе

Решение о том, следует ли давать детям кофе и с какого возраста можно это делать, вызывает много дискуссий среди родителей и специалистов. На вопрос о том, стоит ли давать детям этот напиток, нужно смотреть с двух сторон: состава напитка и его физиологических эффектов, рассказал «Вечерней Москве» терапевт медицинского центра «Неболит» Артемий Липилин.

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Что содержится в кофе

Кофе, как известно, содержит более ста органических соединений. Но наибольший интерес представляют два вещества — кофеин и тригонелин. Оба они относятся к алкалоидам, то есть к соединениям, содержащим атом азота.

Большинство из алкалоидов образуется в различных тканях растений для защиты от поедания насекомыми и животными. Иными словами — это яды, которыми защищаются растения. Так что, когда человек употребляет кофе, он вводит в свой организм ядовитое вещество. Но как говорил Парацельс:

«Все есть яд, и все есть лекарство, и только одна доза определяет — выздоровление будет принесено или смерть».

Как действуют алкалоиды в кофе

Тригонелин

Теперь стоит перейти ко второму вопросу — какие физиологические эффекты оказывают эти алкалоиды. Тригонелин — менее изученный алкалоид, но достоверно известно, что он обладает выраженным гипогликемическим и гиполипидемическими свойствами, иными словами, это вещество снижает уровень сахара и жироподобных веществ в крови.

Кофеин

С кофеином все сложнее. На самом деле, кофеин в тех или иных количествах можно обнаружить практически во всех тонизирующих напитках на основе растительного сырья — в чае, мате, какао и гуаране.

Все физиологические эффекты этого вещества основаны на способности кофеина блокировать специфический фермент — фосфодиэстеразу, вещество, которое разрушает фосфодиэфирную связь, в первую очередь в так называемых макроэргических соединениях (макроэрги — это вещества, с помощью которых в клетках осуществляется перенос энергии).

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Почему кофе бодрит

В первую очередь нас интересует вещество со сложным названием циклический аденозинмомнофсфат (цАМФ). Через это вещество передаются сигналы от различных биологически активных веществ, в частности адреналина. Таким образом, накопление цАМФ в клетках приводит к усилению эффекта от адреналина. Именно по этой причине мы чувствуем прилив сил. После чашки крепкого кофе адреналина в организме не станет больше, но увеличится количество его «усилителя».

На уровне систем организма это проявляется в виде учащения пульса, расширения сосудов (в первую очередь скелетных мышц, головного мозга и почек). Усиление эффектов адреналина в совокупности с расширением сосудов головного мозга (по сути — усиление снабжения нейронов кислородом и питательными веществами) приводит к повышению активности в коре головного мозга — возбуждению.

Кофе — детям?

Когда дело касается детей, следует учитывать их массу тела. Малая доза кофеина может вызвать у детей такие же эффекты, как у взрослых, но с токсическими последствиями. Дело в том, что кора детей до 12–14 лет является «незрелой» — очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги, то есть «иррадиировать».

Так что вместо прилива бодрости и повышения умственной активности ребенок получит нарушение сна и эмоциональную нестабильность. У маленьких детей это вообще может привести к судорогам.

Таким образом, вводить кофе в рацион ребенка имеет смысл не раньше 12 лет. В более раннем возрасте риск от употребления кофе превосходит ожидаемую пользу.

Впрочем, всегда остается кофе без кофеина, а также ячменный кофе и цикорий.