Способы подготовить ребенка к общению с няней назвала в разговоре с «Мослентой» профессиональный рекрутер, создатель агентства по подбору нянь и домашнего персонала, автор книги «Хочу быть няней» Светлана Тошич.

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Появление в доме нового человека — няни — это вызов не только для мамы, которой необходимо найти с помощницей общий язык и грамотно объяснить, что именно от нее ожидают, но и для ребенка, которому предстоит понять, что за человек теперь появился в его жизни, и почему это произошло, подчеркнула эксперт.

Необходимо учитывать, что дети всегда отражают отношение родителей к няне, так как считают мнение родителей важным, ориентируются на него, отметила Тошич.

Если родители дружелюбны и почтительны, то и ребенок будет стараться воспринимать няню так же. Если родители насторожены и недовольны, то ребенку будет страшно и неуютно, — пояснила она. Все люди разные, и можно выделить две категории семей по отношению к няне: большинство — принимающие, теплые и приветливые, но есть и те, кто достаточно отстранено относится к любому персоналу, в том числе и к няням. Это не означает, что няня им не нужна или что они ее обязательно не уважают и будут некорректно вести себя по отношению к ней. Просто так принято в их мировоззрении — держать дистанцию.

Тем, кто понимает, что относится ко второму типу, стоит подумать, точно ли такое же отношение к няне они хотят транслировать и своему ребенку, обратила внимание рекрутер.

Помимо отношения, важно дать ребенку понять, что он сможет делать с няней, зачем она появится в его жизни.

Здесь все семьи едины, они ждут от няни высокого уровня профессионализма: готовности добросовестно и заботливо ухаживать, умения разнообразно играть с ребенком, заниматься творчеством. Именно эти ожидания родителям важно транслировать как самой няне (чтобы она понимала, чего от нее ждут и за что именно ей собираются платить), так и детям, которым нужно привыкнуть к мысли, что к ним в дом придет человек, который возьмет на себя определенные обязанности и будет проводить с ним часть времени, — рассказала собеседница «Мосленты».

Скоро к нам придет няня, она так любит играть с детками! Вы будете ходить в зоопарк с няней, и гулять на площадке. Няня расскажет сказки и научит читать», — предложила Тошич вариант предупреждения маленького ребенка о появлении няни в доме.

С дошкольниками можно и нужно «играть в няню», в роли которой для начала может выступать какая-то игрушка, с участием которой можно разыгрывать разные сценки, добавила она.

Важно понимать: если один раз упомянуть о какой-то няне, ребенок морально подготовится к появлению нового человека. Поэтому и рекомендуется начинать говорить о приходе няни заранее, начинать можно уже во время поиска подходящего человека на эту роль. Упоминать о няне в речи стоит несколько раз, как бы уже встраивая нового человека в ваши с ребенком будни. Например, можно говорить так: «Скоро к нам придет няня и будет петь тебе красивые колыбельные, ты уже ждешь? А какую песенку ты споешь своей няне?».

Не менее важно, чтобы ребенок понял, что его не бросают, и уж тем более не наказывают, предупредила Тошич.

Объясните, почему придет няня, почему ее появление в жизни вашей семьи будет преимуществом как для вас, так и для самого ребенка. Вы можете сказать так: "Вот бы у нас была няня, ты бы тогда с ней играл(а) подольше, не то, что со мной, ведь мне надо пойти поработать", — предложила специалист.

Выстроить отношения с ребенком, взять на себя определенные задачи по дому и воспитанию — это определенно задача няни. Однако помочь ребенку адаптироваться к изменившимся обстоятельствам и научиться доверять няне — задача родителя, заключила рекрутер.

Ранее Тошич назвала популярные ошибки при поиске няни для ребенка.