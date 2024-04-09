Врач раскрыл опасность кофе для детей

Кофе может привести к опасным последствиям для детей, предупредил терапевт Артемий Липилин. Об эффекте, который оказывает напиток, он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Липилина, малая доза кофеина может вызвать у детей такие же эффекты, как у взрослых, но с токсическими последствиями.

«Дело в том, что кора головного мозга детей до 12-14 лет является "незрелой" — очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги, то есть иррадиировать», — объяснил он.

Врач раскрыл, что это может грозить нарушением сна, эмоциональной нестабильностью и даже судорогами у маленьких детей.

Терапевт порекомендовал вводить кофе в рацион ребенка не раньше 12 лет, поскольку в более раннем возрасте риск от его употребления превосходит ожидаемую пользу. Как альтернативу для детей Липилин предложил кофе без кофеина, а также ячменный кофе и цикорий.