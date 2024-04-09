Выпускников из затопленных районов хотят освободить от ЕГЭ

Школьников из затопленных паводками округов в Оренбургской области могут освободить от обязательной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Обращение на эту тему направила глава комитета Госдумы по защиты семьи Нина Останина на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

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Также в документе, который цитирует РИА Новости, речь идет об утверждении списка школ, ученики которых смогли бы проходить государственную итоговую аттестацию как школьники из новых регионов России.

«На основании изложенного, считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в 9 и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска. В связи с чем, прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос об утверждении перечня школ, расположенных в зоне ЧС, на обучающихся которых распространить особенности прохождения государственной итоговой аттестации, действующие, в соответствии с приказом Минпросвещения… для приграничных территорий и новых регионов России», - сказано в обращении Останиной.

Парламентарий отметила, что девятиклассники из ушедших под воду областей должны быть аттестованы по результатам промежуточного экзамена, а выпускники – по результатам ЕГЭ.

«Ко мне обратились педагоги, администрации школ, обеспокоенные родители старшеклассников и сами ребята. Им предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Подготовительный процесс нарушен, дистанционное обучение временно также невозможно ввиду отсутствия связи и техники», - пишет Останина.

Напомним, что в Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня, который ввели после прорыва дамбы, защищавшей город Орск от реки Урал, 5 апреля. По последним данным, в Орске затоплены почти семь тысяч домов. Эвакуировано 2 493 человека, в том числе 797 детей.