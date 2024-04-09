Установлено, у каких людей рождаются самые красивые дети

Согласно исследованию специалистов из Государственного медицинского университета Синд, самые умные и красивые дети рождаются у женщины с первой группой крови. Данные опубликованы в журнале National Journal of Health Sciences (NJHsciences).

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Согласно исследованию, около 70 % способностей ребенка передаются от матери и во многом определяются группой крови женщины:

вторая группа – дети склонны добиваться успеха в спорте и обладают хорошим здоровьем;

третья группа – дети склонны к творчеству;

четвертая группа – дети склонны к критическому мышлению.

Если у мамы первая группа крови, ее ребенок будет отличаться высоким интеллектом и привлекательностью для противоположного пола.