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Установлено, у каких людей рождаются самые красивые дети

Согласно исследованию специалистов из Государственного медицинского университета Синд, самые умные и красивые дети рождаются у женщины с первой группой крови. Данные опубликованы в журнале National Journal of Health Sciences (NJHsciences).

Установлено, у каких людей рождаются самые красивые дети
© pxhere

Согласно исследованию, около 70 % способностей ребенка передаются от матери и во многом определяются группой крови женщины:

  • вторая группа – дети склонны добиваться успеха в спорте и обладают хорошим здоровьем;
  • третья группа – дети склонны к творчеству;
  • четвертая группа – дети склонны к критическому мышлению.

Если у мамы первая группа крови, ее ребенок будет отличаться высоким интеллектом и привлекательностью для противоположного пола.

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