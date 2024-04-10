Почему ни в коем случае нельзя прокалывать детям уши пистолетом

Родственники или друзья могут подарить сережки ребенку, поэтому родители могут принять решение сделать своему чаду прокол уже в юном возрасте. В беседе с «Вечерней Москвой» косметолог Татьяна Аюпова отметила, что не стоит делать эту процедуру до сознательного возраста детей, когда они могут сказать, что им больно.

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— Я категорически против прокалывания ушей девочкам до сознательного возраста. Это потеха родителям и проблемы ребенку, — сказала эксперт.

Косметолог подчеркнула, что особенно противопоказано делать проколы в ушах пирсинг-пистолетом. Особенность этого инструмента заключается в том, что при его использовании получается не острое прокалывание, а пробивание серьгой тканей мочки. В результате у ребенка еще долго будут болеть уши, так как процесс заживления будет идти гораздо дольше, чем при проколе хирургической иглой, ввиду более масштабного повреждения.

Более того, придется очень осторожно надевать шапку, иначе места проколов снова могут воспалиться. Также важно в течение 21 дня до формирования раневого канала обрабатывать эти участки очень аккуратно, не крутя сережку. Также дети в раннем возрасте могут выдернуть украшение из ушей или зацепиться им за что-то, а это приведет к травматизации тканей.

Почему прокалывать уши совсем маленьким девочкам — это плохая идея, рассказали «Вечерней Москве» специалисты.