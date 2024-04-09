Детский психолог назвала способы убрать зависимость от гаджетов

Способы убрать зависимость от гаджетов у ребенка назвала в беседе с «Мослентой» детский психолог, нейропсихолог, создатель программы «Счастливое родительство» Олеся Кот. Она подчеркнула, что полностью ограничивать ребенка в использовании телефона не следует, однако обязательно нужно дозировать время, проведенное с ним.

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«Вся проблема в том, что каждый раз, давая ребенку гаджет в руки, родители отправляют его в виртуальный мир. Он получает легкий дофамин из коротких роликов, игр, мультфильмов, и с каждым днем вытащить его оттуда становится сложнее», — пояснила специалист.

В этом случае нейронные связи работают таким образом, что с трудом воспринимают чтение книг, работу с учебником, — все то, что предполагает длительное взаимодействие. От пребывания в виртуальном мире ребенок становится ленивым, раздражительным, возбужденным, поэтому частое и хаотичное использование телефона чревато сбоями в психике.

Первый способ избежать проблем, которые могут возникнуть из-за использования гаджета, — родительский контроль. Нужно установить четкие рамки и временные ограничения. Кроме того что появляются проблемы с учебой, часто дети становятся замкнутыми и теряют навык общения в реальной жизни. Заложить навыки общения в реальном мире должны родители — важно, чтобы у ребенка были занятия, благодаря которым вырабатывался дофамин, гормон радости, и желание достигать успеха не только сидя за компьютером.

Второй способ — интересный досуг: нужно показать и доказать, что в мире много увлекательного. Третий способ заключается в составлении четкого распорядка дня.

«Лучшее, что можно сделать, — хотя бы до 9-10 лет приложить усилия для того, чтобы воспитать в ребенке правильное отношение к потреблению информации и просмотру какого-то контента. Самое главное, что погружаться в виртуальный мир ребенок должен только после выполнения всех дел и обязанностей», — добавила Кот.

Четвертый и пятый пункты заключаются в совместном времяпрепровождении и в том, чтобы родитель был примером своему ребенку.