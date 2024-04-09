Кто и зачем склоняет детей к терроризму
"Иди и кинь "Молотова" в ТЦ. Рецепт "бомбача" у тебя в "телеге" (Telegram-канале. - Ред.). Потом на тел. скину 750 тыс. Не сделаешь - голову оторву. Знаю твой каждый шаг". В знак подтверждения угрозы указан адрес и место учебы жертвы. Такие СМС и "письма счастья" в мессенджеры, по данным Лиги безопасного интернета, продолжают получать школьники от Авдеевки, Москвы и Анапы и до Хабаровска, Екатеринбурга и сел Смоленской или Омской области. Дети из Беларуси, Азербайджана и Казахстана также сообщают о таких рассылках. Попытки сеять виртуальный хаос в надежде его обратить в реальный, считают эксперты, опрошенные "РГ", - месть за единение страны против террористических атак в Белгороде и Москве и новый вызов.
"Приду за тобой лично"
"Даю час на сборы. Еще 750 тыс. Вижу, ты в Сети" - с повторными угрозами пишут вербовщики. Помимо денег они предлагают детям наркотики и алкоголь. За игнорирование, тем более за отказ, - угроза расправы. Одновременно провокаторы, аккаунты которых зарегистрированы на Украине (иногда они не скрывают номеров телефонов), от имени Лиги безопасного интернета и "лично" Екатерины Мизулиной рассылали сообщения о минировании школ, торговых центров, детсадов по всей стране.
- Информацию об угрозах взрывов в школах и других учреждениях мы направили в правоохранительные органы, - говорит директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. - Но самое страшное в том, что я получаю по 1000-1200 сообщений от детей и их родителей за сутки. Мне скидывают скриншоты. Всю информацию проверяем и передаем в правоохранительные органы. Невероятно устали, если честно, но выход один: нам - перепроверять информацию, а тем, кто ее получает, - ни в коем случае не вступать в переписку с провокаторами. Сразу блокируйте! Иначе подвергнетесь психологическому воздействию, которому неискушенный человек, особенно ребенок, противостоять не сможет. Покидайте скриншоты тем, кому писали с таких номеров или с аккаунтов с украинскими аватарками/именами. Вся эта рассылка с предложениями "заработать", звонки, угрозы, создание каналов - это психологическая атака, чтобы запугать всех нас, всю Россию.
Тем временем, как признали в Лиге безопасного интернета, вал фейков и угроз детям не просто продолжается. Вслед за "пряником" последовал "кнут": тем, кто отказывается, уклоняется от "коммерческих" предложений, а тем более "стучит следакам", то есть через родителей обращается в правоохранительные органы, шлют как под копирку рассылки о персональном взломе или отключении интернета, страшилки о начале ядерной войны и "провальном для вас" окончании СВО, за которым следует: "Приду за тобой лично".
"Боюсь из дома выходить"
Лига безопасного интернета переполнена просьбами родителей защитить их детей от виртуальных угроз, которые в любую минуту могут стать реальными.
- Выход пока один, - рекомендует координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. - В связи с опасными рассылками надо родительской волей ограничить детям и подросткам, включая студентов, входящие сообщения от незнакомцев в Telegram для всех видов аккаунтов. Сначала все предложения, которые приходят в соцсети и мессенджеры от неизвестных с понуждением совершить теракт, надо скинуть бот-скрин сообщения в РОЦИТ, Лигу безопасного интернета или в правоохранительные органы. При этом я знаю, что дети запуганы так, что кто-то признается, что ему страшно из дома выходить. И вот тут надо взрослым делать самый трудный шаг. Параллельно с режимом родительских санкций включать режим цифровой гигиены. Им, как правилам уличного движения, надо учить и учиться. Терпеливо повышать общий уровень культуры, расширять позитивный контент в Сети и параллельно включать режим санкций. Только тогда носитель виртуального насилия осознает, что его анонимность видима, а Уголовный кодекс РФ - жесткая реальность.
Кибервойна только начинается
При этом в Лиге безопасного интернета и РОЦИТ признают, что новый вызов столь высокого интеллектуального порядка только системой просвещения и самообразования, включая соблюдение цифровой гигиены, не преодолеть. Естественный вопрос - поскольку "коммерческие" предложения о диверсиях давно рассылаются персонально, с обращением по имени и демонстративным указанием домашнего адреса: откуда у иностранных провокаторов персональные данные детей?
Ответ на этот вопрос в ультимативной форме дают организаторы виртуального хаоса - наступает время за тонны утекших в открытый доступ баз персональных данных миллионов жителей России ответить по закону тем, кто допустил их утечку. Причем соразмерно - кто-то за халатность, кто-то за продажу баз данных оптом и в розницу. Ведь виртуальные угрозы на наших глазах перерастают в реальную проблему физической и психологической безопасности детей.
Проблема еще и в том, что, по данным РОЦИТ, мошенники и вербовщики, действуя в связке, начали покупать записи голосов, включая детей. По данным Центра безопасного интернета, за запись голоса какого-либо человека, чтобы использовать его в дальнейшем для выманивания финансовых средств или угроз, просят от 3 до 5 тыс. рублей, если это "кейс" - группа записей. Если одно-два предложения, сделка обходится еще дешевле - до 1 тыс. рублей. Также участились случаи копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонов потенциальным жертвам. Источниками для подделки голоса стали, в частности, голосовые сообщения, "мода по приколу" на которые в подростковой среде есть и распространяется.
Конкретно
Что делать школьнику, если его вербуют по телефону
- Не отвечать.
- Не пересылать.
- Рассказать взрослым.
- Заблокировать сообщение.
Как действовать родителям
1. Знать, какие социальные сети ребенок посещает, предупредить, что ему могут писать незнакомцы, которым ни в коем случае нельзя отвечать. 2. Вместе заблокировать злоумышленника.
3. Если у ребенка сетевые задания - челленджи - то надо знать их содержание. 4. Сообщить в полицию о челенджах, если они связаны с угрозами и насилием, призывами к суициду, и обратиться к психологу, если ребенок встревожен или испуган.
Куда обращаться
В соцсети пожаловаться на сообщения о склонении ребенка к теракту. Такие кнопки есть на всех платформах - Telegram, WhatsApp, "ВКонтакте" и других.Обратиться в полицию по номеру 102, сделав скрин опасного сообщения, чтобы был виден номер телефона.Рассказать о злоумышленниках в чат-бот "Форпост" в Telegram. Этот способ предлагает Минпросвещения России. Бот собирает информацию о правонарушениях, в том числе о призывах к совершению терактов. Личные данные сервис не запрашивает.На телефоне ограничить возможность незнакомцам писать сообщения. Такая функция, а также возможность скрыть от неизвестных профиль, номер телефона и другие данные, есть в настройках мессенджеров и соцсетей.Попросить психологическую помощь по горячей линии Минпросвещения России - 8-800-600-31-14.