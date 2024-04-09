Кто и зачем склоняет детей к терроризму

"Иди и кинь "Молотова" в ТЦ. Рецепт "бомбача" у тебя в "телеге" (Telegram-канале. - Ред.). Потом на тел. скину 750 тыс. Не сделаешь - голову оторву. Знаю твой каждый шаг". В знак подтверждения угрозы указан адрес и место учебы жертвы. Такие СМС и "письма счастья" в мессенджеры, по данным Лиги безопасного интернета, продолжают получать школьники от Авдеевки, Москвы и Анапы и до Хабаровска, Екатеринбурга и сел Смоленской или Омской области. Дети из Беларуси, Азербайджана и Казахстана также сообщают о таких рассылках. Попытки сеять виртуальный хаос в надежде его обратить в реальный, считают эксперты, опрошенные "РГ", - месть за единение страны против террористических атак в Белгороде и Москве и новый вызов.

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"Приду за тобой лично"

"Даю час на сборы. Еще 750 тыс. Вижу, ты в Сети" - с повторными угрозами пишут вербовщики. Помимо денег они предлагают детям наркотики и алкоголь. За игнорирование, тем более за отказ, - угроза расправы. Одновременно провокаторы, аккаунты которых зарегистрированы на Украине (иногда они не скрывают номеров телефонов), от имени Лиги безопасного интернета и "лично" Екатерины Мизулиной рассылали сообщения о минировании школ, торговых центров, детсадов по всей стране.

- Информацию об угрозах взрывов в школах и других учреждениях мы направили в правоохранительные органы, - говорит директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. - Но самое страшное в том, что я получаю по 1000-1200 сообщений от детей и их родителей за сутки. Мне скидывают скриншоты. Всю информацию проверяем и передаем в правоохранительные органы. Невероятно устали, если честно, но выход один: нам - перепроверять информацию, а тем, кто ее получает, - ни в коем случае не вступать в переписку с провокаторами. Сразу блокируйте! Иначе подвергнетесь психологическому воздействию, которому неискушенный человек, особенно ребенок, противостоять не сможет. Покидайте скриншоты тем, кому писали с таких номеров или с аккаунтов с украинскими аватарками/именами. Вся эта рассылка с предложениями "заработать", звонки, угрозы, создание каналов - это психологическая атака, чтобы запугать всех нас, всю Россию.

Тем временем, как признали в Лиге безопасного интернета, вал фейков и угроз детям не просто продолжается. Вслед за "пряником" последовал "кнут": тем, кто отказывается, уклоняется от "коммерческих" предложений, а тем более "стучит следакам", то есть через родителей обращается в правоохранительные органы, шлют как под копирку рассылки о персональном взломе или отключении интернета, страшилки о начале ядерной войны и "провальном для вас" окончании СВО, за которым следует: "Приду за тобой лично".

"Боюсь из дома выходить"

Лига безопасного интернета переполнена просьбами родителей защитить их детей от виртуальных угроз, которые в любую минуту могут стать реальными.

- Выход пока один, - рекомендует координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. - В связи с опасными рассылками надо родительской волей ограничить детям и подросткам, включая студентов, входящие сообщения от незнакомцев в Telegram для всех видов аккаунтов. Сначала все предложения, которые приходят в соцсети и мессенджеры от неизвестных с понуждением совершить теракт, надо скинуть бот-скрин сообщения в РОЦИТ, Лигу безопасного интернета или в правоохранительные органы. При этом я знаю, что дети запуганы так, что кто-то признается, что ему страшно из дома выходить. И вот тут надо взрослым делать самый трудный шаг. Параллельно с режимом родительских санкций включать режим цифровой гигиены. Им, как правилам уличного движения, надо учить и учиться. Терпеливо повышать общий уровень культуры, расширять позитивный контент в Сети и параллельно включать режим санкций. Только тогда носитель виртуального насилия осознает, что его анонимность видима, а Уголовный кодекс РФ - жесткая реальность.

Кибервойна только начинается

При этом в Лиге безопасного интернета и РОЦИТ признают, что новый вызов столь высокого интеллектуального порядка только системой просвещения и самообразования, включая соблюдение цифровой гигиены, не преодолеть. Естественный вопрос - поскольку "коммерческие" предложения о диверсиях давно рассылаются персонально, с обращением по имени и демонстративным указанием домашнего адреса: откуда у иностранных провокаторов персональные данные детей?

Ответ на этот вопрос в ультимативной форме дают организаторы виртуального хаоса - наступает время за тонны утекших в открытый доступ баз персональных данных миллионов жителей России ответить по закону тем, кто допустил их утечку. Причем соразмерно - кто-то за халатность, кто-то за продажу баз данных оптом и в розницу. Ведь виртуальные угрозы на наших глазах перерастают в реальную проблему физической и психологической безопасности детей.

Проблема еще и в том, что, по данным РОЦИТ, мошенники и вербовщики, действуя в связке, начали покупать записи голосов, включая детей. По данным Центра безопасного интернета, за запись голоса какого-либо человека, чтобы использовать его в дальнейшем для выманивания финансовых средств или угроз, просят от 3 до 5 тыс. рублей, если это "кейс" - группа записей. Если одно-два предложения, сделка обходится еще дешевле - до 1 тыс. рублей. Также участились случаи копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонов потенциальным жертвам. Источниками для подделки голоса стали, в частности, голосовые сообщения, "мода по приколу" на которые в подростковой среде есть и распространяется.

Конкретно

Что делать школьнику, если его вербуют по телефону

Не отвечать. Не пересылать. Рассказать взрослым. Заблокировать сообщение.

Как действовать родителям

1. Знать, какие социальные сети ребенок посещает, предупредить, что ему могут писать незнакомцы, которым ни в коем случае нельзя отвечать. 2. Вместе заблокировать злоумышленника.

3. Если у ребенка сетевые задания - челленджи - то надо знать их содержание. 4. Сообщить в полицию о челенджах, если они связаны с угрозами и насилием, призывами к суициду, и обратиться к психологу, если ребенок встревожен или испуган.

Куда обращаться

В соцсети пожаловаться на сообщения о склонении ребенка к теракту. Такие кнопки есть на всех платформах - Telegram, WhatsApp, "ВКонтакте" и других.Обратиться в полицию по номеру 102, сделав скрин опасного сообщения, чтобы был виден номер телефона.Рассказать о злоумышленниках в чат-бот "Форпост" в Telegram. Этот способ предлагает Минпросвещения России. Бот собирает информацию о правонарушениях, в том числе о призывах к совершению терактов. Личные данные сервис не запрашивает.На телефоне ограничить возможность незнакомцам писать сообщения. Такая функция, а также возможность скрыть от неизвестных профиль, номер телефона и другие данные, есть в настройках мессенджеров и соцсетей.Попросить психологическую помощь по горячей линии Минпросвещения России - 8-800-600-31-14.