Родителей предупредили об опасных причинах храпа у детей

Храп является достаточно распространенным явлением, часто встречающимся не только у взрослых, но и детей. Родителям следует понимать, что такой симптом может быть связан с разными состояниями и заболеваниями, которые без должного лечения могут приводить к серьезным последствиям для здоровья ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Илья Морозов.

По данным медицинской литературы и клинических исследований, храп встречается у 20-50% детей дошкольного и школьного возраста.

«Несмотря на то, что храп, как самостоятельно явление, не наносит вреда организму, он требует тщательной диагностики, так как может сопровождаться симптомом апноэ — кратковременной или длительной остановкой дыхания, которая приводит к неблагоприятным последствиям», — предупредил врач.

По его словам, первая и самая частая причина храпа у детей — гипертрофия аденоидов (разрастание глоточной миндалины в области свода носоглотки). Помимо храпа, заболевание может проявляться и другими симптомами: постоянно открытый рот, беспокойный прерывистый сон, снижение дневной активности, сонливость, головные боли, сухость во рту (ребенок не скажет вам напрямую, а будет постоянно просить пить), а также рецидивирующие отиты и синуситы.

«Вторая по частоте встречаемости причина — аденоидит (воспаление глоточной миндалины), самым ярким проявлением которого является увеличение количества слизи. К вышеуказанным симптомам гипертрофии аденоидов добавляется также постоянное «шмыганье носом», кашель, усиливающийся в горизонтальном положении, ввиду стекания слизи по задней стенке глотки», — рассказал Морозов.

Он отметил, что данные патологии в 90% случаев протекают совместно, но могут встречаться и по отдельности.

Третья по частоте встречаемости причина, названная специалистом, — аллергический ринит, который помимо храпа сопровождается постоянным выделением из носа прозрачной стекловидной или белой слизи, затрудненным дыханием, зудом в носу, глазах. Как правило, это состояние связано с определенным временем года в зависимости от аллергена.

Четвертая патология — гипертрофия небных миндалин (увеличение в размере гланд), которая сопровождается частыми поперхиваниями при приеме пищи и воды, дискомфортом и чувством кома в горле, неприятным запахом изо рта.

«Последним в данном списке, но не последним по частоте встречаемости состоянием, является искривление перегородки носа. В той или иной степени оно есть у большинства населения, но при выраженном искривлении может приводить к тем же жалобам, что и гипертрофия аденоидов: постоянно открытый рот, беспокойный прерывистый сон, снижение дневной активности, сонливость, головные боли, сухость во рту, а также рецидивирующие отиты и синуситы», — добавил специалист.

По его словам, данные патологии требуют обязательной диагностики и лечения, потому что в зависимости от ситуации могут приводить к проблемам с прикусом (с последующим длительным стоматологическим ортопедическим лечением), общему снижению иммунитета ввиду частых ОРЗ, деформации костей лицевого скелета, стойкому снижению слуха, изменению голоса, нарушению произношения звуков, постоянным головным болям, задержке развития, кардиологическими патологиям.

Диагностика данных заболеваний включается в себя эндоскопический осмотр ЛОР-органов, рентгенографические исследования, компьютерную томографию, а также лабораторные анализы.