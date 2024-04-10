В Башкирии ищут способы возродить детские лагеря палаточного типа

Жить в палатке, готовить еду на костре и наслаждаться природой - такой вид отдыха по-прежнему популярен и востребован у многих жителей республики. Вероятно поэтому родители, выбирая, куда отправить на лето ребенка, нередко задумываются о лагере палаточного типа. Проблема лишь в том, что у нас таких немного: в башкирском реестре организаций отдыха детей и их оздоровления состоят лишь 10. Они прошли проверки надзорных органов и имеют соответствующие разрешения. Остальные же находятся в полулегальном положении.

Станут спутниками

Как отметила заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова, палаточные лагеря - это эффективный механизм образования и воспитания детей. Однако после пандемии коронавируса их количество резко снизилось, что было связано с ужесточением требований к безопасности.

Так, в 2019 году в 35 палаточных лагерях побывали более 3,5 тысячи детей, а в 2021 году такой тип отдыха школьникам предложили лишь три организации, чем воспользовались 611 ребят. В прошлом году в 10 палаточных лагерях провели часть каникул около 1,2 тысячи ребят.

Казалось бы, что сложного поставить палатки и готовить на костре? Однако сегодня санитарные, эпидемиологические, противопожарные и другие требования к палаточным лагерям практически такие же, что и к стационарным. В итоге так называемый "малозатратный" отдых остается таковым только для родителей, тогда как реальная подготовка к нему влетает в копеечку. А платит за это муниципалитет. Далеко не у всех районов находятся средства на создание необходимых условий.

- Самая главная проблема - отсутствие финансирования на муниципальном уровне. Если организация смен в центрах дневного пребывания и в загородных стационарных лагерях осуществляется за счет субвенций из регионального бюджета, то палаточные лагеря создаются на средства муниципального бюджета. К тому же на органы местного самоуправления возложена вся подготовка к летней оздоровительной кампании, - отметила Инесса Косолапова.

В минобрнауки РБ видят решение проблемы в открытии палаточных лагерей рядом со стационарными в виде спутников. Таким образом снимаются вопросы с медблоком, столовой, обработкой территории от грызунов и клещей, очисткой берега и водоема. Это существенно упрощает и удешевляет организацию палаточного лагеря. В прошлом году восемь из 10 открывшихся работали на территории стационарных детских оздоровительных организаций.

- Понятно, что это уже не палаточные лагеря в том смысле, в котором их многие представляют. Потому что дети в основном питаются едой, приготовленной в стационарных столовых, а не на костре. Но живут в палатках, - подчеркнули в министерстве.

Минимизируем риски

Поддерживают идею лагерей-спутников также представители регионального минздрава и управления Роспотребнадзора по РБ.

Так, по словам замглавы минздрава Башкирии Татьяны Саубановой, организация палаточных лагерей связана с рисками распространения инфекционных заболеваний, кишечных инфекций и энтеровирусных гастроэнтеритов. Особо остро стоит проблема распространения кори из-за того, что некоторые родители отказываются вакцинировать детей. Также в Башкирии зафиксирован подъем заболеваемости менингитом. Поэтому опытный медработник в лагерях просто необходим.

Не говоря уже о вероятности подхватить мышиную лихорадку, что можно предотвратить только тщательной обработкой территории от грызунов. О клещах также нельзя забывать.

Как отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Анна Казак, в республике был случай, когда ребенок из стационарного лагеря заразился мышиной лихорадкой во время однодневного похода. В связи с этим представитель минздрава предложила создать для школьников и семей специальные безопасные туристические маршруты, на всем протяжении которых можно было бы не бояться подхватить клеща или заразиться "мышкой".

Но при выборе места отдыха ребенка есть еще один риск - доверить его не тем людям. По информации регионального управления Роспотребнадзора, некоторые коммерческие организации, занимающиеся отдыхом детей в природных условиях, не желают тратить время и деньги на прохождение проверок и оформление разрешений и уходят в "тень". Часто они скрываются под другими названиями, подменяя в своих рекламных проспектах и сайтах понятие "лагерь" на "поход", "слет". В итоге не все организации тщательно выполняют требования по безопасности. Фактически ответственность за деятельность таких лагерей разделяет только глава муниципалитета, допустивший их работу на своей территории.

- Мы не против палаточных лагерей, но считаем важнее всего безопасность детей. Есть здравый смысл в том, чтобы таких лагерей было немного, но они оказывали качественные услуги, - подчеркнула Анна Казак.

Со светом или без?

Один из примеров традиционного палаточного лагеря - это "Юнармеец" в Кармаскалинском районе.

- Мы арендуем участок недалеко от загородного лагеря "Виктория", соответственно, при необходимости можем пригласить медработника. А в случае плохих погодных условий временно разместить своих детей в стационарных помещениях, - рассказывает директор "Юнармейца" Владлен Курунов.

Он отметил, что в лагере бесплатно отдыхают ребята из многодетных и малообеспеченных семей района. Они занимаются военной подготовкой, обеды им готовит повар, но обязательно на костре. В прошлом году расходы на организацию двух смен (по 30 детей в каждой) составили 760 тысяч рублей. Но на самом деле средств нужно больше.

- Район не может обеспечить все необходимое в полном объеме. К примеру, нам не хватает допоборудования (винтовок, автоматов), расходных материалов (пуль для "воздушек"), не говоря уже о форме для ребят, - говорит директор.

Совершенно иные условия в палаточном лагере "Ровесник" в Туймазинском районе, который находится на территории загородного лагеря на берегу озера Кандрыкуль. Как отметил замглавы района по соцвопросам Сергей Подоприхин, "Ровесник" ежегодно принимает до 400 детей за смену.

Здесь условия проживания практически не уступают стационарным: есть электричество, за счет которого освещается территория, центральное водоснабжение, душевые, холодильники, столовая, видеонаблюдение. Работает ЧОП и круглосуточно дежурит медработник. Дети живут в палатках либо в специальных деревянных мобильных конструкциях, которые работники собрали сами. Такой домик долговечнее и прочнее, при этом материалы стоят столько же, как и шестиместная палатка.

- Создать сразу все условия в лагере невозможно, для этого нужны деньги и время. Мы начали формировать свою материально-техническую базу с 1998 года: покупали буквально по одной палатке в год, строили по домику за счет муниципальных и внебюджетных средств. Сразу для себя решили: важнее всего обеспечить безопасность детей и предотвратить все риски, и постепенно шли к этому, выполняя каждое требование санитарных норм, - рассказал Сергей Подоприхин.

По мнению экспертов, "Ровесник" уже стал не палаточным, а скорее полустационарным лагерем. Возможно, именно за такими будущее, учитывая жесткие требования к безопасности и стремление современных детей к комфорту.

Компетентно

Айбулат Хажин, депутат госсобрания РБ:

- Такие понятия, как "палаточный лагерь", "поход", "слет", "временное размещение организованных групп детей", "маршрут выходного дня" нуждаются в законодательном закреплении, чтобы не возникало разночтений и возможности их подмены. Пока же существует правовая коллизия, которой пользуются коммерческие компании, организующие отдых детей без разрешений. Еще одна инициатива касается компенсации родителям затрат на отдых. Пока ее дают при 21-дневном пребывании в загородном лагере, а в палаточных дети обычно находятся от семи до 14 дней. Этот вопрос будем поднимать на федеральном уровне.