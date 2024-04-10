Психолог Глушач: родителям нельзя сравнивать детей между собой

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева поделилась с РИАМО советами о том, как справиться с ревностью между братьями и сёстрами. Она отметила, что один из ключевых аспектов предотвращения ревности — это равные требования к детям.

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Педагог подчеркнула, что важно уделять внимание достоинствам каждого ребенка и подчеркивать их перед остальными членами семьи. При этом стоит избегать обращений к детям во множественном числе, а вместо этого обращаться к ним поименно, чтобы каждый чувствовал свою индивидуальность.

Она также рекомендует родителям помогать детям строить личные границы, обсуждать с ними общие и личные вещи, а также научить их спрашивать разрешение друг у друга. Педагог призывает формировать у детей навыки позитивного общения и находить конструктивные пути разрешения конфликтов.

Важно также включить старшего ребенка в процесс принятия решений в семье и поручать ему ответственные задачи, чтобы он чувствовал свою значимость и важность.

Психолог подчеркнула, что ревность, хоть и может стимулировать соревновательный дух, требует внимания со стороны взрослых, чтобы не переросла в серьезные конфликты.

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