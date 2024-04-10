Как бороться с детской ревностью

Чтобы избавиться от детской ревности между сестрами и братьями, родителям следует относиться к детям одинаково, посоветовала педагог-психолог Евгения Васильева. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что нельзя допускать двойных стандартов. Требования должны быть одинаковые ко всем с учетом возраста детей.

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Ревность ребенка — это временный период, необходимо подстроиться под него, соблюдая ряд правил. Придерживайтесь одинаковых требований ко всем детям. Не допускайте двойных стандартов, требования должны предъявляться ко всем детям, но с учетом возрастных особенностей, — пояснила Васильева.

Рекомендуется обращать внимание на достоинства каждого ребенка и подчеркивать их при других. Следует стараться чаще хвалить детей и проявлять к ним ласку. Если дети ссорятся, психолог советует не занимать чью-либо позицию. Тогда они будут учиться договариваться и не станут ябедничать взрослым. Старшим детям нужно показывать положительные стороны этого статуса. Например, с ними можно советоваться в домашних делах.

Психолог Александр Кононов ранее рассказал, что забота о домашнем животном поможет воспитать доброго и милосердного ребенка. Он отметил: дети, ухаживая за кошкой или собакой, усваивают, что у каждого есть в семье не только права, но и обязанности.