Что делать, если дети постоянно дерутся? Есть суперспособ

Лёгкие детские потасовки — явление вполне обычно и частое. Специалисты объясняют, что именно в этом возрасте дети начинают исследовать границы дозволенного, а это вкупе с яркими негативными эмоциями и приводит к дракам. Однако их можно остановить, а как — читайте далее в материале.

© pxhere

Как разнять детскую драку

Как передаёт РИАМО, если ссора детей перерастает из обычного крика в рукоприкладство, то нужно использовать стоп-слово. Подойдёт обычное «Стоп!», считает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

По команде дети должны разойтись по разным углами и следующие 5 минут провести наедине с собой. Когда они успокоятся и эмоции поулягутся, можно уже разбираться в случившемся.

Пускать всё на самотёк не стоит, потому что дети ещё не в состоянии решить конфликт самостоятельно. Нужно показать им, как делаются такие дела. Но и поощрять ябедничество не нужно. В итоге нужно выслушать всё, не принимая чью-то сторону, и вынести соразмерное наказание.

Зачем разнимать драки

По словам специалистки, дети в нежном возрасте пытаются понять, как работает этот мир. И они проверяют границы дозволенного. Сперва они дубасят братьев, сестёр и родителей, а потом, поняв, что это норма, переносят такое решение конфликтов и на чужих людей. Поэтому тягу к дракам стоит пресекать сразу.

Как успокоить ребёнка

Желание устроить барагоз у ребёнка возникает не просто так, обычно в этот момент он испытывает сильные негативные эмоции. Есть несколько способов успокоить карапуза: