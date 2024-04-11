Ученые говорят о высоких рисках дефицита железа у детей с ожирением и лишним весом

Результаты исследования учёных-диетологов из Университета Лидса подтвердили, что дети и подростки с избыточным весом или ожирением подвергаются более существенному риску дефицита железа. Данные имеют высокую актуальность, поскольку распространённость ожирения среди детей растёт.

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Учёные изучили тысячи научных исследований из 44 стран с участием людей в возрасте до 25 лет, связанных с данными об уровне железа, других витаминов и минералов в организме, а также с показателями веса, – сообщает MedicalXpress.

Было установлено, что дефицит железа связан как с недостаточным, так и с избыточным весом у детей и подростков. При этом, дефицит цинка и витамина А наблюдался только у детей с малым весом. Авторы предположили, что нехватку железа у детей с избыточным весом вызывает воспаление, нарушающее механизмы, регулирующие всасывание железа.

Причиной нехватки полезных веществ может быть так называемый «скрытый голод». Дефицит витаминов может возникнуть у людей с ожирением, а также у тех, кто придерживается бедной с точки зрения питательных веществ, но высокоэнергетической диеты. Так, ожирение в странах с высоким уровнем дохода ассоциируется с продуктами, подвергшимися обработке, с высоким содержанием жиров, сахара, соли и калорий, а в станах с низким уровнем дохода с однообразием пищи и наличием ограниченного выбора продуктов питания, таких как кукуруза, пшеница, рис, картофель.

Известно, что дефицит железа негативно влияет на когнитивные функции, включая внимание, концентрацию, память, а также увеличивает риски некоторых состояний – например, СДВГ. С учётом этого и высокой распространённости ожирения у детей эта проблема нуждается в широком признании.