Как питаться во время беременности? Обязательно включайте эти продукты

Ожидание малыша — очень трепетное время в жизни каждой женщины. В этот периоды нужно особенно тщательно следить за питанием, а что именно включить в рацион, читайте в нашем материале.

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Каждая женщина во время беременности хочет дать будущему малышу максимум, чтобы он родился и рос здоровым, был сильными и умным. Да и самой будущей маме хочется девять месяцев не только хорошо себя чувствовать и не набрать вес, но и не заполучить дефициты важных веществ, ведь ребенок будет брать все необходимое из ее тела.

В этот важный период принципы здорового питания важны как никогда, так организм получит максимум из еды, а, значит, будет обеспечен и плод. Беременным рекомендовано есть много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и полезных жиров. Однако некоторые питательные вещества в рационе беременных заслуживают особого внимания.

На какие продукты важно обратить особое внимание во время беременности?

Продукты, содержащие кальций

Этот минерал необходим вам и вашему ребенку для крепких костей и зубов. Кальций также поддерживает здоровое функционирование кровеносной, мышечной и нервной систем. Молочные продукты являются лучшими усваиваемыми источниками кальция.

Выбирайте варианты средней жирности, особенно важно обратить внимание на кисломолочные продукты, это еще и источник полезных бактерий. Также кальций содержится в брокколи и других видах капусты, в кунжуте, орехах и сухофруктах, особенно в инжире и черносливе. Можно выбирать напитки, обогащенные кальцием.

Продукты, богатые витамином D

Продукты, богатые витамином D. Этот витамин взаимодействует с кальцием, помогая строить кости и зубы вашего ребенка, а также не потерять ваши собственные. Жирная рыба, такая как лосось, является отличным источником витамина D. Сливочное масло, печень трески, куриный желток — все эти продукты богаты витамином D.

Белковые продукты

Протеин имеет решающее значение для роста вашего ребенка на протяжении всей беременности. Нежирное мясо, птица, морепродукты и яйца являются отличными источниками белка. Растительные варианты включают бобы, орехи, семена и соевые продукты. Не забывайте включать белковые продукты каждый прием пищи. Порция — размер вашей ладошки без пальцев, можно чуть больше.

Также белковые продукты содержат аминокислоты, которые поддерживают упругость кожи, чтобы было меньше растяжек, а еще помогают вырабатывать гормоны радости.

Продукты, богатые железом

Организм использует железо для выработки гемоглобина. Гемоглобин — это белок эритроцитов, который переносит кислород к тканям организма. Во время беременности вам необходимо вдвое больше железа, чем небеременным женщинам. Ваше тело нуждается в этом железе, чтобы вырабатывать больше крови и снабжать ребенка кислородом. Нежирное красное мясо, птица и рыба являются хорошими источниками железа. Также обратите внимание на субпродукты — это чемпионы по содержанию железа.