Врач призвала учить детей считать калории и вести пищевой дневник

Родителям следует прививать детям любовь к правильному питанию, учить их считать калории и вести пищевой дневник. Об этом журналистам сообщила врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Анна Басова.

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«Сегодня у многих детей уже есть лишний вес. Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм, их расходу, переедание и недостаточность физической активности. Важно учить детей считать калории, поскольку они должны с детства знать о здоровом питании и уметь ограничивать себя в еде», – сказала Анна Басова.

По ее словам, в пищевой дневник нужно записывать все, что ребенок съел в основные приемы пищи и во время перекусов.