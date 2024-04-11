Даванков предложил изучать на уроках истории последствия от доносов в СССР и мире

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предлагает включить в школьный курс истории изучение последствий для общества от доносов в СССР и мире. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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В письме парламентарий напомнил о том, что ранее министерство разработало проект приказа, в котором предлагается увеличить общее число уроков истории с 340 до 476: в 5-8-х классах - по 3 часа в неделю, в 9-м классе - по 2 часа в неделю.

"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть инициативу о включении в расширенный курс истории тем, направленных на более тщательное изучение истории доносов в СССР и мире и их последствий для общества. В случае поддержки прошу дать поручение профильным департаментам Министерства просвещения Российской Федерации и авторским коллективам о ее реализации", - указал Даванков.

Свое предложение он объяснил случаями, когда отдельные медийные персоны строят свою популярность на доносах на других граждан.

"Важно, что появление признаков "культуры доносительства" не только является деструктивным элементом в сплоченности общества, но и отнимает массу ресурсов у государственных органов на их обработку. Участились и абсурдные случаи, когда доносят на граждан за неправильный цвет одежды. Каждый год количество таких случаев только увеличивается", - отметил Даванков.

По его словам, историческое просвещение подрастающего поколения о вреде доносительства позволит противодействовать деструктивной культуре, распространению атмосферы страха и подозрений в обществе, разделения граждан на "своих" и "чужих" и будет способствовать повышению доверия и сплоченности в обществе.