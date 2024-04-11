Педиатр раскрыл, опасно ли для детей излучение металлодетекторов

Излучение рамок металлодетекторов не вредит здоровью детей, рассказал NEWS.ru педиатр Игорь Кашаба. Он объяснил: прибор испускает электромагнитные волны, а не рентгеновские.

© News.ru

У этих рамок электромагнитное излучение — это не рентгеновское, наносящее вред человеку, особенно детям, при частых медицинских обследованиях. Электромагнитные рамки предназначены для выявления металлических предметов. К примеру, излучение от сотовых вышек и мобильных телефонов во много раз превышает нормы, принятые в СССР. Излучение от электромагнитных рамок ничтожно, оно не наносит никакого вреда детям, — добавил Кашаба.

Педиатр Юлианна Шабатура ранее заявила, что домашние ингаляции горячим паром, например над картошкой или при помощи травяных отваров, опасны для детей: они могут привести к проблемам с дыханием. Специалист уточнила, что многие родители не смогут оказать помощь при возникновении отека слизистой дыхательных путей.

Если заболевание сопровождается повышением температуры тела, ингаляции горячим паром могут усугубить ситуацию и вызвать осложнения. Также они опасны из-за возможных ожогов слизистой и кожи. Травяные сборы тем временем могут спровоцировать аллергическую реакцию. Шабатура добавила, что домашние ингаляции ни в коем случае нельзя делать при гнойных выделениях и повторяющихся носовых кровотечениях.