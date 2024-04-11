Врач: рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет

Рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет, но нужно правильно сохранить здоровье, чтобы не допустить инфекционных заболеваний у ребенка, своевременно делать все прививки, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

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По ее словам, те, кто родится сегодня, могут прожить до 150 лет, что реально с точки зрения того, что закладывается в человека, как потенциал для длинной жизни. Намазова-Баранова добавила, что успехи медицины будут этому способствовать, передает РИА «Новости».

Она добавила, что потенциал для длинной жизни закладывается в промежутке от зачатия и до конца второго года жизни, и в этот промежуток необходимо делать все, чтобы сберечь здоровье ребенка, особенно это касается вакцинации.

Как подчеркнула Намазова-Баранова, если этого не делать, то ребенок может заразиться инфекционным заболеванием, а последствия его будут продолжаться всю жизнь.