Как научить детей финансовой грамотности

Многие банки предлагают родителям возможность оформить пластиковые карты для своих детей. Финансовый консультант Инна Филатова рассказала, с какого возраста можно обучать детей финансовой грамотности и как правильно это делать.

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— Нет единого мнения среди родителей и экспертов относительно оптимального возраста для начала финансовых операций у детей. Однако гражданский кодекс устанавливает, что дети могут начинать заключать незначительные сделки с шести лет, а с 14 лет имеют право распоряжаться своим заработком без согласия родителей, — отметила она в комментарии aif.ru.

Филатова отметила, что важно учить детей правильно расходовать деньги и формировать финансовые цели, а не просто выдавать им наличные без объяснения. Карманные деньги для детей — это не только способ побаловать их, но и инструмент воспитания финансовой грамотности и навыков бюджетирования. Важно развивать у детей умение сберегать деньги, предложив несколько простых идей, таких как составление списка желаний и открытие накопительного счета на банковской карте.

Также специалист посоветовала использовать современные финансовые инструменты, такие как банковские карты и инвестиции, чтобы помочь детям освоить основы финансового планирования.

Эксперт добавила, что не следует использовать деньги в качестве средства манипуляции. Угрозы лишить кого-то финансовой поддержки за плохое поведение не являются конструктивным методом воспитания. Важно быть справедливыми и последовательными в требованиях к детям, помня о своих собственных ошибках в финансовом управлении.

Также семейный психолог Татьяна Корнилова рассказала, как обращаться с деньгами.