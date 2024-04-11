Экс-министр пояснила, почему школьникам дают на дом большое задание

В России экс-министр просвещения пояснила, почему школьникам дают на дом большое задание
Бывший министр просвещения России, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева считает, что стандартных 45 минут недостаточно для школьного урока. За это время учитель не успевает проверить домашнюю работу, объяснить и отработать новый материал, поэтому он вынужден давать на дом большой объем работы, из-за чего дети оказываются перегружены. Об этом Васильева заявила в беседе с ТАСС.
«В 45 минут не укладывается и проверка прошлой домашней работы, и объяснение нового материала, и его закрепление, и практическая отработка навыков. В итоге на дом, зачастую, уходит изучение и запоминание терминов и определений, ведение рабочих тетрадей, написание сочинений, рефератов, конспектов», — подчеркнула Васильева.
Президент РАО подчеркнула, что школьникам не нужно то количество «рутинных домашних заданий», которые они получают сейчас, и напомнила, что в советское время существовала практика согласования количества домашних заданий на дом между педагогами-предметниками.
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