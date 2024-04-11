Детская зависимость от телефонов повышает риск психоза в молодом возрасте

Ученые из Макгиллского университа в Канаде выяснили, что дети, зависимые от смартфонов, планшетов и видеоигр, с большей вероятностью будут страдать психотическим расстройством после 23 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

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В ходе исследования ученые оценили состояние психического здоровья 2120 молодых канадцев 1997 и 1998 годов рождения. Исследователи также попросили участников рассказать, в каком возрасте они начали пользоваться гаджетам и сколько времени обычно проводили за видеоиграми, общением в интернете, просмотром видео и другими занятиями.

Выяснилось, что чрезмерное увлечение видеоиграми и гаджетами в целом в детстве и подростковом возрасте коррелировало с паранойей, бредом, галлюцинациями и появлением «навязчивых идей» по достижении испытуемыми 23 лет. Такие патологии выступают симптомами психоза — расстройства, для которого характерно искаженное восприятие реальности и дезорганизационное поведение. При этом наиболее губительное влияние на психику оказывали серфинг в интернете и социальные сети.

Ученые подчеркнули, что гаджеты могут «проявить» симптомы психоза, однако настоящей причиной развития этого расстройства могут быть другие, более глубокие личностные переживания.

Ранее ученые назвали тревожные симптомы, усиливающие тяжесть депрессии.