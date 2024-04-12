Как отшельничество родителей губит психику их детей

Каждый человек решает для себя — жить в социуме или отказаться от него. Однако это касается только взрослых людей, которые могут отвечать за свои поступки.

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Но если их решения вредят детям, то закрыть глаза на такое не получится. А отшельничество портит детскую психику, и ещё как, рассказал специалист.

Почему появляются отшельники

По словам психолога-педагога Дмитрия Кудряшова, зачастую тяга к отшельничеству у взрослых людей появляется в результате тяжёлой психической патологии — запущенной формы шизофрении или биполярного расстройства, пишет РЕН ТВ.

Как отшельничество влияет на детей

Как объяснил специалист, родители оказывают сильное влияние на ребёнка, особенно мама. Есть такое понятие, как шизофреногенная мать. У детей при её воспитании зачастую развиваются тяжёлые психотравмы, которые в итоге могут привести к психиатрическому диагнозу, а не просто каким-то комплексам.

У детей во время отшельничества может появиться предрасположенность:

к задержке психического развития;

к искажённому психическому развитию;

к наркомании;

к подростковым суицидам;

к нарушениям в сексуальном поведении;

к нарушениям интеллектуальных способностей.

И сами они справиться с этим не смогут — только с помощью психологов и психиатров и при поддержке близких и социума.

Дети-маугли из Петербурга

Дети отшельников периодически появляются в медиаполе, и в этот раз россиян потрясла история детей из Петербурга, которые втроём жили в подвале с отцом. Подробнее о том, как им приходилось выживать в грязи, можно узнать здесь.

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