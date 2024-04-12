В РФ создали портрет типичной девочки-подростка, рискующей столкнуться с РПП

Психологи в России выявили типичные черты девочки-подростка с риском расстройств пищевого поведения (РПП). Одной из особенностей характера такого ребенка является затруднение в распознавании и описании своих чувств (алекситимия), сообщила ТАСС заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук Татьяна Мешкова.

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К наиболее распространенным расстройствам пищевого поведения относятся анорексия, булимия и компульсивное переедание. При этом алекситимию психологи классифицируют как индивидуальную особенность, которая выражается в том, что человек испытывает трудности в распознавании и словесном описании своих чувств. Высокий уровень алекситимии характерен для некоторых психических и неврологических расстройств, в том числе депрессии.

"Ученые МГППУ, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина провели исследование с участием 298 девочек-подростков в возрасте 12-17 лет. Анализ данных, полученных при помощи специализированных опросников, выявил связь между высоким риском развития РПП у девочек-подростков и высоким уровнем алекситимии. Трудности в распознавании чувств могут рассматриваться как фактор, негативно влияющий на выстраивание отношений с едой: в этом случае человек не может четко определить для себя переживаемые чувства - такие как гнев, грусть, стыд или чувство одиночества", - уточнила Мешкова.

Часто обладательница такой черты характера не может отличить переживаемые эмоции от чувства голода и прибегает к перекусам для совладания с негативным состоянием, также уточнила ученый.

Факторы риска

Среди других факторов риска авторы работы назвали неуверенность в себе, преобладание негативных эмоций и неудовлетворенность отношениями в семье. Помимо этого, портрет типичной российской девочки-подростка с риском РПП включает в себя озабоченность своим весом и негативную оценку собственного тела.

"Такие подростки также оказались склонны к рискованному поведению и перфекционизму. Повышенный индекс массы тела в этом списке стоит на последнем месте. Следовательно, наличие реального лишнего веса является далеко не главной причиной, по которой девочки стараются ограничить себя в пище, прибегают к диетам или изнуряют себя интенсивными физическими нагрузками, чтобы не набирать вес", - пояснили в пресс-службе МГППУ.

Выводы ученых, опубликованные в журнале Consortium Psychiatricum, позволят усовершенствовать методы профилактики РПП у подростков. Для предотвращения развития тяжелых форм таких заболеваний важно регулярно оказывать психологическую помощь представителям группы риска, уточнили в вузе.