Ученые назвали неожиданное последствие детского ожирения

Английские ученые из университета Лидса выяснили, что страдающие ожирением или имеющие избыточный вес молодые люди и дети чаще подвержены дефициту железа в организме. В свою очередь, это отрицательно влияет на память, внимание, концентрацию, а также может повышать риск развития аутизма и СДВГ. Результаты исследования опубликованы в издании BMJ (British Medical Journal) Global Health.

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Специалисты проанализировали тысячи научных работ, в которых исследовалась связь ожирения и дефицита железа в организме. Их участниками были дети и молодежь до 25 лет, проживающие в разных странах.

Как отмечают авторы работы, у детей и молодежи с избыточным весом или ожирением более высокая вероятность развития железодефицитной анемии. Это состояние характеризуется снижением уровня железа, уменьшением концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови. При этом ухудшаются концентрация внимания, память, повышается утомляемость. Анемия может провоцировать такие патологии, как аутизм и СДВГ.

Эксперты поясняют, что к дефициту железа может привести неправильное питание. Например, большое количество в рационе фастфуда, чипсов и напитков, содержащих повышенное количество сахара. В такой пище много жиров и углеводов, а вот полезных нутриентов в ней мало.