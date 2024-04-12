Интернет-зависимость связали с усилением депрессии среди подростков

Международное исследование, проведенное учеными из Университета Дерби, выявило значительные последствия чрезмерного использования интернета для психического здоровья подростков. Доктор Хассам Вахид и доктор Питер Макколей с коллегами из Малайзии и Австралии анализировали 52 исследования, охватывающие подростков от 10 до 19 лет. Они обнаружили, что повышенное времяпровождение в интернете приводит к дневной сонливости и усиливает симптомы депрессии за счет вытеснения важных для здоровья активностей, таких как социальное взаимодействие и физическая активность, передает Центральная Служба Новостей.

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Исследователи подчеркнули необходимость принятия мер для снижения времени, проводимого молодежью в интернете, и улучшения качества их сна. Рекомендации включают избегание использования устройств за 90 минут до сна и обеспечение того, чтобы устройства не использовались ночью. Также предлагается поощрять личное общение и участие в активных видах деятельности.

Научное сообщество продолжает дебаты о классификации интернет-зависимости как психического расстройства. Исследователи надеются, что их работа способствует формированию консенсуса о признании этого состояния в качестве отдельного диагноза, учитывая его негативные последствия для здоровья подростков.