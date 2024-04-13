Эксперт назвала способ победить кибербуллинг

Подталкивающий к детскому суициду контент действует через понижение самооценки ребенка или подростка, поэтому для борьбы с такими манипуляциями необходимо учить детей критическому мышлению, заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

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«Зачастую вредные материалы не несут открытый призыв к суициду, однако их содержание нацелено на снижение самооценки ребенка или подростка. Дешевые манипуляции, показывающие недостижимые идеалы, например, звезд и моделей, как норму и стандарт человеческой жизни, а обычных подростков как неудачников, которым нет места обществу, постепенно закладывают в ребенке мысль о его никчемности», – передает ее слова РАПСИ. «Самым эффективным методом борьбы с такими материалами является критика такого контента, которая бы позволила ребенку разобраться в логике нарратива и впоследствии научиться ему противостоять», – отметила Сидоренко на научно-практической конференции «Права ребенка в интернете: стратегия защиты».

Проблемой является тот факт, что дети зачастую обращаются за помощью именно к своим сверстникам, нежели к взрослым, отмечает эксперт. Она предлагает создавать молодежные организации по защите своих прав. Сидоренко посоветовала намеренно игнорировать экстремистский контент.